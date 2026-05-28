Colas en Decathlon por la bicicleta de carga eléctrica con protector contra la lluvia, parabrisas y capacidad para 4 niños

Las bicicletas de carga están cada vez más presentes en las ciudades y ya no es raro ver a familias enteras moviéndose en ellas para ir al colegio, hacer la compra o simplemente recorrer el centro sin usar el coche. Ante ese auge, Decathlon ha vuelto a dar en el clavo con una cargobike eléctrica que está dando mucho que hablar por su tamaño, su equipamiento y su capacidad para transportar hasta cuatro niños. El modelo incluye protector contra la lluvia, parabrisas y una gran zona delantera pensada para que los pequeños viajen cómodos y protegidos.

La bicicleta en cuestión es la F900E de BTWIN, una cargobike eléctrica diseñada para familias que quieren una alternativa distinta al coche para los desplazamientos diarios. Lo primero que sorprende es su enorme parte delantera, una especie de cabina donde pueden sentarse hasta cuatro niños. Además, Decathlon la vende equipada con accesorios que llaman mucho la atención, como una cubierta transparente para proteger de la lluvia y el viento, además de una puerta lateral para que los pequeños puedan subir y bajar con mayor facilidad. Todo el conjunto hace que parezca más un pequeño vehículo urbano que una bicicleta tradicional.

Otro de los puntos que más está comentando la gente es la ayuda eléctrica. La bicicleta monta un motor con bastante potencia para mover peso sin demasiados problemas, algo importante cuando se transportan varios niños o incluso bolsas de compra. Según la información del fabricante, la autonomía puede alcanzar hasta 80 kilómetros dependiendo del uso, una cifra más que suficiente para muchos trayectos diarios por ciudad. Además, la batería está integrada en la estructura y el sistema está pensado para que conducirla resulte mucho más sencillo de lo que parece a primera vista.

La cargobike perfecta de Decathlon

Aunque su precio es de 4.999 euros, muchos usuarios consideran que sigue siendo más económica que otras bicicletas similares de marcas especializadas. En internet pueden encontrarse modelos bastante más caros y que además obligan a comprar aparte elementos como la protección contra la lluvia o los asientos infantiles. Precisamente por eso esta cargobike está despertando tanta curiosidad entre los que llevan tiempo buscando una alternativa para moverse por ciudad con niños pequeños.

El auge de este tipo de bicicletas también refleja cómo están cambiando los hábitos de movilidad en muchas ciudades europeas. Cada vez más personas quieren reducir el uso del coche para trayectos cortos y buscan opciones más cómodas para el día a día. Las cargobikes se están convirtiendo poco a poco en una alternativa real para llevar a los niños al colegio, hacer recados o desplazarse por zonas urbanas donde aparcar resulta complicado. En países como Países Bajos o Dinamarca forman parte del paisaje habitual desde hace años, pero en España el interés está creciendo muy rápido.

Y esta concretamente destaca por su tamaño, la cabina delantera y la cubierta transparente que incluye. Con el buen tiempo ya aquí y el interés por la movilidad eléctrica en pleno crecimiento, esta cargobike de Decathlon tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los productos más comentados y vendidos estos meses.