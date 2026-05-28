Xavi Pascual desvela los motivos por los que se va del Barcelona: «Las derrotas no me permiten ser persona»

Después de que el Barcelona anunciara su salida, Xavi Pascual ha explicado los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. El todavía técnico azulgrana hasta final de temporada confesó que se va porque «sufre mucho» en el cargo, pero que «no hay ninguna guerra con el Barça». Además, durante la comparecencia, también aseguró que otro de los motivos de su marcha es el «desgaste», porque no se ve con fuerzas para liderar el nuevo proyecto deportivo. Es por eso que ha decidido ejecutar su cláusula de salida, a pesar de que tenía contrato hasta 2028.

«No me voy por dinero ni por ningún problema con el club. Me voy porque no tengo lo que se necesita para ganar. Estoy sufriendo cada día. Las derrotas no me permiten ser persona y aquí sufro tres veces más», confesó Xavi Pascual en una comparecencia convocada por iniciativa propia en el Palau Blaugrana, acompañado en primera fila por miembros de la estructura deportiva y directiva como el presidente interino, Rafa Yuste, el asesor de Joan Laporta, Enric Masip, el manager de la sección, Juan Carlos Navarro, y el director deportivo, Mario Bruno Fernández, además de Xavier O’Callaghan o Manolo Flores.

El técnico quiso dejar claro desde el inicio que no existe «ninguna guerra» entre él y el Barça y que tanto su «barcelonismo» como su «laportismo» siguen «intactos». «Mi relación con el club es extraordinaria. Con Juan Carlos y Mario Bruno hemos trabajado desde el primer día en la misma página y no ha habido ni un solo problema con la dirección deportiva», afirmó.

Pascual explicó que la decisión empezó a tomar forma por el «desgaste» acumulado desde su regreso al club, después de haber trabajado en estructuras deportivas distintas en las que el baloncesto era «el único deporte» de la entidad. «No soy la misma persona que se fue en 2016. Desde entonces he vivido muchas cosas y me he acostumbrado a otra manera de trabajar. Todo eso me ha ido desgastando con el tiempo», señaló.

El entrenador reconoció además que ya tuvo dudas importantes antes de aceptar volver al Barça en noviembre de 2025, convencido finalmente por Joan Laporta y Juan Carlos Navarro. «Yo lo pasé muy mal entre 2014 y 2016 y me prometí que no quería volver a sufrir así nunca más. Por eso pusimos una cláusula de salida en el contrato. Tenía miedo de volver», admitió.

Pascual detalló que tomó la decisión definitiva el sábado 16 de mayo, aunque aseguró que hasta el último momento siguió trabajando en la planificación deportiva del próximo curso. «El día 15 estaba haciendo una videollamada con Mario para intentar convencer a un jugador de que viniera al Barça. Que quede claro», remarcó, antes de lamentar las filtraciones aparecidas días después sobre su marcha.

En este sentido, explicó que quiso comunicar cuanto antes su decisión para no perjudicar al club y darle margen de maniobra de cara al futuro. «Podía haber esperado al final de temporada y seguir mintiendo a la dirección deportiva, pero tomé la decisión valiente de explicarlo ya para que el Barça pudiera reorganizarse», apuntó.

Pese a anunciar su adiós, Xavi Pascual pidió unidad para afrontar el tramo final de temporada y aseguró que plantilla y cuerpo técnico están «en la misma página» para intentar cerrar el curso con éxito en los playoffs. «Queremos hacer este último baile juntos y terminar con victorias. Los próximos años serán años muy cerca del éxito y seré muy feliz si eso pasa», concluyó.