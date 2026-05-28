Las agencias You First y PLG unen sus carteras de futbolistas para crear Gersh Football

Una de las agencias de futbolistas más importantes de España, como es You First Football, pasa a llamarse ahora Gersh Football. Lo hace tras la fusión de otra importante agencia de representación de futbolistas, la inglesa PLG, con la que aglutinan ahora un importante y nutrido grupo de jugadores de primer nivel en las grandes Ligas, con nombres que van desde Fabián Ruiz o Luis de la Fuente a Trent Alexander-Arnold o Andrew Robertson.

La operación ha fusionado el potencial de You First Football y PLG con el fin de ofrecer a su cartera de clientes y los que están por venir, una nueva identidad y herramientas complementarias. La estructura de ambas agencias se mantendrán pero funcionarán como una sola, ofreciendo lo mejor de cada una entre sí.

Por parte de You First Football, su cartera de jugadores contaba con nombres como los mencionados Fabián Ruiz y Luis de la Fuente, así como la ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas o jugadores de la talla de Christoph Baumgartner, José Bordalás, Mikel Jauregizar, Chemsdine Talbi, Jagoba Arrasate, Vicky López, Ona Batlle, Nicolas Seiwald, Imanol Alguacil, Ferran Jutglà, Noah Okafor, Julen Agirrezabala o Cucho Hernández.

Entre los futbolista que representan la agencia británica PLG, están nombres como los de Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Andrew Robertson (Liverpool FC), Jordan Henderson (Brentford FC), Jeremy Monga (Leicester FC) o Aaron Hickey (Brentford FC).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de You First | Gersh (@teamyoufirst)

«Durante años hemos buscado a los socios adecuados en Reino Unido, y en PLG hemos encontrado agentes que comparten la misma pasión, cuidado y capacidad que definen a Gersh y You First. La unión de estos negocios cubre una pieza clave en la construcción de una plataforma de representación verdaderamente global», comenta sobre la fusión Steve Gersh, Head of Gersh Sports y Managing Partner de Gersh, y Juan Aísa, CEO de You First, que recalcan que el objetivo de Gersh es claro: «Ofrecer el máximo nivel de servicio a nuestros clientes, con un enfoque colaborativo en todas las áreas del negocio. Al conectar nuestros equipos y capacidades, podemos apoyar mejor a nuestros deportistas y ayudarles a maximizar oportunidades en las cinco grandes ligas europeas. Con la fuerza combinada de nuestras organizaciones, esa visión es ahora una realidad».

La fusión de ambas entidades, ambas agencias de representación, darán como fruto también cambios logísticos. En España se mantendrá la sede central pero se añadirá una nueva oficina en Reino Unido, buscando potenciar este mercado y continuar presentes en otros puntos como Italia, Francia, Austria, Alemania, Portugal, Brasil, Bélgica y Senegal.