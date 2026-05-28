El ex nº 2 de Interior con Rajoy niega al tribunal haber ordenado espiar a Bárcenas: «No, jamás»

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad entre 2013 y 2016, ha negado este jueves en el juicio del caso Kitchen haber ordenado una investigación sobre el ex tesorero del PP Luis Bárcenas. «No, jamás», ha sentenciado. Además, ha señalado que tuvo la sensación de que, en realidad, las grabaciones que Bárcenas dijo tener sobre el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy hablando de la caja B del partido «no existían».

Martínez está contestando únicamente a las preguntas de su letrado, Pedro Colina, y las que pueda formularle la Sala, lo que ha suscitado que la Fiscalía pida la reproducción de las declaraciones que prestó en instrucción, algo que todavía no ha resuelto el tribunal.

El ex número dos de Interior con Mariano Rajoy ha asegurado que el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusado en el juicio, nunca le transmitió «ninguna preocupación» por las supuestas grabaciones del ex tesorero. «Pensaba que no existían», ha zanjado.

También ha rechazado haber ordenado la destrucción de los discos duros de Bárcenas que contendrían la información sensible sobre la contabilidad del partido. «Radicalmente no. Eso de los discos duros de Bárcenas es una especie de leyenda mediática, que ha tenido mucho recorrido. Que alguien ordenase buscar discos duros no sólo es falso; es una fantasía», ha declarado.

Asimismo, ha dicho que nunca le trasladó al comisario Enrique García Castaño, que llegó a estar acusado pero para quien se archivó el caso por motivos médicos, ninguna orden para entrar en el local de restauración de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, para sustraer algún tipo de información. Eso también es, según Martínez, una «leyenda».

El ex número dos de Interior ha sostenido que «jamás» ordenó «investigaciones sobre nada» y que Fernández Díaz le preguntó en 2013 si «sabía algo de un colaborador cercano a la familia Bárcenas», en alusión a la captación de Sergio Ríos, chófer del ex tesorero, como confidente de la presunta trama. Ha asegurado que tampoco facilitó su ingreso en la Policía y que, de hecho, conoció a Ríos únicamente a raíz del proceso judicial.

Según su versión, fue el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, acusado también en este juicio, el que le confirmó que Ríos era «colaborador» de la Policía Nacional.

La Audiencia Nacional encara este jueves la recta final de este juicio sobre una presunta operación parapolicial para espiar a Bárcenas, ex tesorero del PP entre 2013 y 2015, y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP, cuando se investigaban los casos Gürtel y la caja B.

Tras su declaración tendrá lugar la del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

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