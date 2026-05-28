Este próximo domingo 31 de mayo se celebra el Día de Castilla-La Mancha de modo que es un día completamente festivo en esta comunidad, perfecto para salir y hacer algo distinto o, al menos, romper un poco la rutina y en el caso de tener niños se puede aprovechar para poder hacer planes como los que ahora te contamos. 10 actividades por el día de Castilla-La Mancha para hacer con niños y que son de lo más variadas.

Lo cierto es que la región tiene opciones muy variadas, desde escapadas cortas hasta actividades sencillas en casa que también tienen su gracia si se plantean bien. De este modo, y si estás buscando ideas, aquí tienes algunos planes que combinan tradición, naturaleza y un poco de juego.

Ruta de los molinos con niños

Los molinos de viento siguen siendo uno de esos planes que nunca fallan y perfectos para un día festivo como el Día de Castilla-La Mancha. Consuegra, Campo de Criptana o Alcázar de San Juan son destinos bastante cómodos para una excursión y con niños, la clave está en el enfoque. No es sçolo ir a ver molinos, sino que les podemos plantear salir a buscar gigantes, como en la historia de Don Quijote. Cuando lo planteas así, cambia todo. Además, muchos se pueden visitar por dentro, y ver cómo funcionan suele enganchar bastante.

Hacer mazapán en casa (y comérselo después)

El mazapán de Toledo es algo típico de Castilla-La Mancha y para hacerlo, no necesitas grandes conocimientos ni técnicas complicadas. Almendra molida, azúcar glas y un poco de agua o clara de huevo. Poco más. Lo divertido viene cuando los niños empiezan a hacer formas como animales, figuras raras, lo que se les ocurra. Luego se hornea y listo. Es rápido y funciona.

Visitar un museo con actividades para familias

Este año varios museos de Castilla-La Mancha han organizado actividades pensadas para niños precisamente por el Día de la comunidad. En Cuenca, el Museo de Paleontología ha preparado actividades didácticas dirigidas a niños de entre 5 y 14 años, con un enfoque bastante práctico. Y en Albacete, la Colección Museográfica de la Infancia ofrece visitas familiares donde los niños recorren el museo siguiendo un “pasaporte”, lo que hace la experiencia más dinámica.

Montar un teatro de Don Quijote en casa

Si no quieres salir, también puedes montar algo en casa. Con calcetines viejos o cartulinas puedes hacer títeres. No hace falta que quede perfecto ya que la idea es inventar una pequeña historia como por ejemplo, Don Quijote luchando contra objetos de casa suele dar bastante juego.

Paseo con juego en Cuenca

Cuenca es una ciudad muy agradecida para ir con niños, sobre todo si introduces un poco de juego. Puedes plantear una pequeña misión como por ejemplo encontrar las Casas Colgadas, cruzar el Puente de San Pablo o fijarse en detalles de la catedral.

Naturaleza sin prisas en Daimiel o Cabañeros

Si prefieres aire libre, los parques naturales son una apuesta segura y entre los que más destacan tienes por ejemplo el de Tablas de Daimiel o Cabañeros que permiten paseos sencillos donde los niños pueden ver animales y plantas sin esfuerzo. Y luego un truco que suele funcionar es darles una libreta para apuntar o dibujar lo que ven. Lo viven como un juego y se implican más.

Bailar jotas en casa

No hace falta saber bailar para intentarlo ya que la jota es el baile más tradicional de Castilla-La Mancha. De este modo, basta con poner música tradicional manchega y dejar que los niños se muevan o que vean un vídeo de como se baila para que intenten aprender. Y si quieres darle un extra, podéis hacer castañuelas caseras con cartón y chapas.

Sentirse arqueólogos en Segóbriga

El Parque Arqueológico de Segóbriga es de esos sitios que sorprenden más de lo que parece ya que permite que los niños vean un anfiteatro romano de verdad que les suele impresionar bastante. Y si lo planteas como un viaje al pasado, todavía más.

Merienda tipo «pastores» en cualquier sitio

Otro plan fácil es preparar una merienda diferente con queso manchego, pan, uvas y una manta como hacían los pastores y puedes hacerlo en casa o en el campo, y mientras tanto, puedes contar cómo vivían.

Pintar el mapa de Castilla-La Mancha

Para terminar, una actividad muy útil en la que lo único que debes hacer es imprimir un mapa de la región y dejar que pinten cada provincia de un color distinto: Toledo, Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. Luego pueden añadir dibujos: molinos, animales, comida… lo que quieran. Es una forma fácil de que se ubiquen.

Planes extra si quieres alargar el día

Si te quedas con ganas de más, hay sitios que siempre funcionan como el Parque Minero de Almadén, por ejemplo, que permite entrar en una mina real, algo que suele impresionar bastante. También está Puy du Fou en Toledo, donde la historia se convierte en espectáculo. Y si les gustan los animales o los dinosaurios, El Hosquillo es otra opción segura Al final, lo importante no es tanto el plan como cómo lo planteas y si lo conviertes en una pequeña aventura, los niños seguro que van a querer participar.