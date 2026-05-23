Cuándo es el Día de Castilla-La Mancha: cómo se celebra, historia y origen

Castilla-La Mancha se prepara para su gran día. La comunidad autónoma manchega, tierra de molinos, de quesos y de vinos, celebra el 31 de mayo su día y lo hace por todo lo alto, pero ¿sabes cómo es exactamente el Día de Castilla-La Mancha? ¿Cuáles son los actos que hay programados o cómo se celebra? A continuación te ofrecemos toda la información con el origen e historia y qué esperar para este año en el día más importante de esta comunidad autónoma.

Todo aquel que sea de Castilla-La Mancha seguro que conoce el origen de que cada 31 de mayo se celebre su día, pero otras muchas personas puede que lo desconozcan y lo primero de todo es saber que detrás de esta celebración hay una historia relativamente reciente si se compara con otras festividades tradicionales, pero no por ello menos importante. El Día de Castilla-La Mancha tiene su origen en un momento clave para la consolidación de la autonomía de la región, un paso decisivo que marcó un antes y un después en su organización política e institucional. Pero además, la jornada no se queda únicamente en lo institucional sino que las calles se convierten en el verdadero escenario de la celebración, con música, gastronomía y tradiciones que hacen que el ambiente sea reconocible en cualquier rincón de Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Guadalajara o Albacete.

Por qué el Día de Castilla-La Mancha es el 31 de mayo

El 31 de mayo de 1983 se constituyeron por primera vez las Cortes de Castilla-La Mancha. Es decir, ese día comenzó a funcionar oficialmente el parlamento autonómico tras el proceso de autonomía y de ahí que cada 31 de mayo se celebre el día de Castilla-La Mancha.

Pero aquella primera sesión en el parlamento no fue un simple trámite sino que venía precedida de un paso importante, el referéndum celebrado el 8 de mayo de ese mismo año, en el que se eligieron los representantes. Y apenas unas semanas después, ya estaba en marcha la estructura política propia de la región. Por eso se eligió esa fecha, y por eso, desde 1984, se celebra cada año como fiesta oficial en toda la comunidad. No es una fecha simbólica elegida al azar, sino el recuerdo de cuando Castilla-La Mancha empezó a tomar sus propias decisiones desde sus instituciones.

Además, con el paso del tiempo, el 31 de mayo ha ido ganando un significado más amplio. Ya no se queda sólo en lo político. Se ha convertido en una jornada para reivindicar lo que es la región, su identidad y todo lo que la hace reconocible, desde sus paisajes hasta su forma de vivir.

Cómo se celebra el Día de Castilla-La Mancha

El acto oficial de la celebración del día de Castilla-La Mancha cambia de lugar cada año. No siempre se hace en la misma ciudad, y eso permite que distintas localidades tengan su protagonismo. Este año el evento se celebra en Cuenca y como siempre, se entregan las Medallas de Oro de la Región y las Placas al Mérito Regional, que reconocen a personas y entidades destacadas. Con el tiempo, han pasado por ahí nombres muy conocidos, desde figuras del mundo del cine hasta deportistas o comunicadores.

Para el Día de Castilla-La Mancha 2026, el gobierno regional ha anunciado que las tres Medallas de Oro más destacadas serán para, Sara Carbonero, Fernando Morientes y Jesús Fuentes Lázaro, a título póstumo. Además, este año también habrá 13 nombramientos de Hijos e Hijas Predilectos, así como 6 distinciones de Hijos e Hijas Adoptivo y 14 Placas al Mérito Regional.

Y al margen de los actos institucionales, las calles de Castilla-La Mancha se llenan de música tradicional, con bandurrias, dulzainas o incluso zambombas. En muchos sitios hay grupos bailando jotas o fandangos, y no es raro encontrarse con actuaciones improvisadas o pequeños escenarios en plazas.

Y luego está la gastronomía ya que si algo no falla en Castilla-La Mancha es lo bien que se come. Durante esta jornada aparecen platos muy reconocibles como son las migas, gachas, pisto manchego o los asadillos y que son recetas que forman parte del día a día pero que en este día se comparten más que nunca. Todo acompañado de vino, algo casi obligatorio en una región que presume de tener una de las mayores superficies de viñedo del mundo.

Además, muchos municipios organizan actividades que van más allá de lo típico. Mercados cervantinos, pasacalles, concursos de cocina tradicional o incluso propuestas como rutas del vino o eventos culturales. En algunos lugares, la figura de Don Quijote vuelve a aparecer como símbolo, con recreaciones o actividades inspiradas en la obra de Cervantes.

Y por último, otro detalle que se nota mucho es la presencia de la bandera de Castilla-La Mancha. Balcones, edificios oficiales, calles, etc…prácticamente todo se llena de ese rojo y blanco tan característico. Es una forma bastante visible de recordar la identidad de la región sin necesidad de explicaciones.

Al final, el Día de Castilla-La Mancha es una mezcla de todo lo mencionado. Un poco de historia, bastante tradición y, sobre todo, mucha vida en la calle. No es una fiesta que se limite a un acto concreto, sino una celebración que se reparte por toda la comunidad y que cada lugar adapta a su manera.