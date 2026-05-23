Sólo hoy: el mercado de flores más bonito de España ya está en Madrid y tiene las horas contadas

Tras semanas y semanas de lluvias y de frío, parece que por fin se nota la primavera y el buen tiempo, con temperaturas que son las que se podrían esperar de la temporada e incluso por encima de lo normal, de modo que con un sábado soleado en Madrid, que mejor que disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad y sobre todo, del Mercado de las Flores de Vogue y que como cada año sólo dura un día, así que si tienes ganas de un plan especial, será bueno que no lo dejes escapar.

Quien haya estado alguna vez lo sabe, el Mercado de las Flores de Vogue no es un mercado cualquiera, sino que es uno de esos planes que se disfrutan en un sólo día, y que se vive sin prisa, paseando, mirando, descubriendo detalles y, por qué no, llevándose alguna planta o simplemente haciendo fotos. Y lo mejor de todo es que ocurre hoy mismo, así que si deseas no perdértelo te ofrecemos ahora toda la información. Además, esta edición llega con más propuestas que nunca. No sólo flores. También moda, gastronomía, experiencias y hasta sorteos. Un plan completo que convierte Madrid, durante unas horas, en uno de los escenarios más vistosos de la primavera y del que te explicamos ahora todos los detalles, horarios y más.

Cuándo y dónde es el Mercado de las Flores de Vogue

El Mercado de las Flores se celebra hoy, sábado 23 de mayo, en pleno barrio de Salamanca. En concreto, ocupa toda la calle Jorge Juan, desde Serrano hasta Núñez de Balboa, en un recorrido que, a estas horas, ya está lleno de gente. En cuanto al horario es bastante amplio, de 11.00 a 20.00 horas, pero lo cierto es que cuanto antes vayas, mejor ya que es de esperar, que a medida que avanza el día, la afluencia aumenta y el ambiente se vuelve aún más animado.

Con esos datos podemos decir que no es que sea un mercado que tenga pérdida. Basta con que nos acerquemos a la zona para disfrutar de él y desde el comienzo de la calle, notar que algo especial está pasando. Vas a poder ver flores por todas partes, escaparates decorados, música, gente parándose a mirar, por lo que todo invita a quedarse un rato más de lo previsto.

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Cómo es el mercado de flores más bonito de España

Este mercado se ha convertido, con los años, en uno de los eventos más esperados de la primavera en Madrid. Y no es casualidad. Reúne a algunas de las mejores floristerías de la ciudad en un mismo espacio y crea un auténtico escaparate al aire libre. En esta edición participan 30 floristerías, con propuestas que van desde ramos clásicos hasta composiciones mucho más modernas. Es un buen momento para ver tendencias, coger ideas para casa o, simplemente, dejarse sorprender.

Pero no todo gira en torno a las flores. De hecho, una de las claves del éxito del mercado es que mezcla muchas cosas. Hay puestos de cosmética, fragancias, moda, talleres e incluso espacios pensados para hacer fotos. Todo está pensado para que la experiencia vaya más allá de comprar.

Además, hay degustaciones de café, descuentos exclusivos en tiendas de la zona, sorteos de viajes y productos, y distintas activaciones que hacen que cada puesto tenga algo diferente. Es fácil ir con la idea de dar una vuelta rápida y acabar pasando varias horas.

Mucho más que flores: planes, comida y experiencias

Una de las cosas que más llaman la atención es cómo todo el barrio se implica. No es sólo la calle Jorge Juan. Muchas tiendas, hoteles y restaurantes de alrededor se suman con propuestas especiales para este día.

Por ejemplo, algunos hoteles han preparado espacios efímeros llenos de flores, terrazas con cócteles inspirados en la primavera o incluso experiencias gastronómicas pensadas para alargar el plan. También hay tiendas que ofrecen descuentos puntuales, talleres o pequeños regalos por compra.

En restaurantes y locales de la zona se pueden encontrar propuestas concretas para hoy, desde tapas especiales hasta combinaciones pensadas para la ocasión. Incluso hay sitios donde la música en directo o los DJ acompañan el ambiente durante toda la jornada. Y luego están las acciones más curiosas como sorteos, stands solidarios o espacios de marcas conocidas. Todo suma para que el Mercado de las Flores de Vogue no sea sólo bonito, sino también entretenido.

Lo que hace especial a este mercado es precisamente el hecho de que es efímero, de modo que si te lo has perdido en años anteriores, o siempre vas y no te lo quieres perder ha llegado el momento. Hoy es el gran día del Mercado de las Flores, y que destaca como el mejor plan de este sábado llenando de color una de las calles más conocidas de la ciudad. ¿Te lo vas a perder?.