Manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez convocada por Sociedad Civil Española: horario, recorrido y lema

Sociedad Civil Española (SCE), la plataforma plural que coordina más de 150 asociaciones civiles, ha convocado una «Marcha por la Dignidad» este sábado 23 de mayo para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La movilización recorrerá el centro de Madrid bajo el lema «¡Sánchez, dimisión ya!» y pretende reunir a miles de ciudadanos llegados desde distintos puntos de España.

La convocatoria se produce en un contexto de fuerte tensión política y tras meses de protestas impulsadas por colectivos críticos con el Ejecutivo. Ahora, la gota que ha colmado el vaso ha sido la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueamiento de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal.

Los organizadores de esta movilización aseguran que el objetivo de la marcha es «defender la democracia, la separación de poderes y la igualdad entre españoles», además de reclamar elecciones anticipadas.

¿A qué hora empieza la manifestación?

La protesta comenzará a las 10:30 y está previsto que finalice alrededor de las 12:30 horas. Desde la organización han animado a los asistentes a acudir con antelación para facilitar el desarrollo de la movilización y evitar aglomeraciones en los accesos al punto de salida.

SCE espera una importante participación ciudadana y sostiene que la convocatoria cuenta con el respaldo de numerosas asociaciones cívicas, culturales y sociales.

¿Cuál es el recorrido?

La marcha arrancará en la Plaza de Colón y finalizará en el Arco de la Victoria, en Moncloa, atravesando algunas de las principales vías del centro de la capital.

El recorrido autorizado será el siguiente:

Plaza de Colón

Calle Génova

Calle Sagasta

Carranza

Alberto Aguilera

Calle Princesa

Arco de la Victoria

Debido al itinerario previsto, se esperan importantes afecciones al tráfico durante la mañana del sábado, especialmente en las zonas de Colón, Chamberí, Argüelles y Moncloa. También podrían registrarse desvíos y modificaciones en varias líneas de EMT.