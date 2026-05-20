Ortega Smith ya faltaba a votaciones claves en los plenos 4 meses antes de su expulsión de Vox

Javier Ortega Smith no comenzó a desmarcarse de la estrategia de Vox en el Ayuntamiento de Madrid tras romper con el partido. Lo hizo antes, con al menos cuatro meses de antelación, cuando todavía ocupaba el cargo de portavoz del Grupo Municipal. El pleno ordinario del 22 de diciembre de 2025 lo acredita: Ortega Smith no estuvo presente en la votación del punto 19, relativo al cambio del modelo de gestión de Mercamadrid y a la modificación de sus estatutos, un asunto de enorme trascendencia patrimonial y jurídica que el grupo acabaría llevando a los tribunales.

Aquella votación salió adelante con los votos favorables del PP, PSOE y Más Madrid. Los cuatro concejales de Vox que sí estaban presentes votaron en contra, pese a las advertencias del grupo sobre las consecuencias jurídicas de alterar el derecho de reversión de los activos inmobiliarios vinculados a Mercamadrid. Ortega Smith, sin embargo, se ausentó.

La cuestión de fondo afecta directamente al futuro régimen jurídico de los terrenos y construcciones vinculadas a Mercamadrid y, sobre todo, a quién resulta beneficiado por esa modificación estatutaria. Vox sostiene que la nueva regulación podría reforzar la posición jurídica de Mercasa sobre activos cuyo régimen de reversión, según explica el grupo municipal, quedaba hasta ahora garantizado. El cambio, en su interpretación, reduciría la protección sobre el patrimonio municipal de los madrileños.

La superficie total de Mercamadrid supera las 220 hectáreas, el equivalente aproximado a 300 campos de fútbol, en una zona que, con el crecimiento de Madrid durante las últimas décadas, ha quedado plenamente integrada en el entorno urbano. El enorme valor de esos terrenos los convierte en un espacio con gran potencial para el desarrollo de vivienda en una ciudad donde el acceso al mercado residencial supone una dificultad insalvable para miles de familias.

Precisamente por ello, el Grupo Municipal Vox anunció en febrero un recurso contencioso-administrativo contra la modificación de los estatutos. El recurso sostiene que el Ayuntamiento habría abierto la puerta al reconocimiento de posibles derechos a Mercasa sobre un patrimonio que hasta ahora pertenecía exclusivamente a los vecinos de Madrid.

Todo ello se produce en plena ofensiva judicial de Vox contra la SEPI. El pasado 11 de mayo, el partido presentó una querella contra su presidente por los rescates de Plus Ultra y Air Europa durante la pandemia. Mercasa, cuya posición jurídica podría quedar reforzada por la modificación estatutaria impugnada, depende directamente de la SEPI.

Y de nuevo aparece la misma incógnita política: Ortega Smith no estuvo presente en aquella votación del 22 de diciembre. Un detalle que resulta especialmente llamativo en un asunto que el Grupo Municipal Vox ha acabado llevando a los tribunales y en el que la ausencia en el pleno puede resultar relevante a efectos de legitimación para recurrir posteriormente el acuerdo.