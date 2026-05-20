La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la Carrera Fiscal y crítica con la fiscal general, Teresa Peramato, ha revalidado su mayoría en el Consejo Fiscal, con seis de los nueve vocales. «Los fiscales han hablado en las urnas: No comparten la gestión de los últimos fiscales generales, desean una institución fuerte que quiere recuperar la imparcialidad, la neutralidad y alejarse de las luchas partidistas», ha celebrado Cristina Dexeus, presidenta de la AF, al conocer los resultados.

«Los fiscales queremos superar esta etapa negra. La institución tiene que tomar nota de estos resultados que hablan por sí mismos», ha añadido.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), que estuvo presidida por la propia Peramato y por su predecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, ha conseguido dos vocales, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), uno.

Cabe recordar que la APIF se personó como acusación popular en el juicio por revelación de secretos contra García Ortiz, que acabó con una sentencia condenatoria y provocó su renuncia del cargo de fiscal general.

Los elegidos de la AF han sido Ana López, Esther Moreno, José Francisco Ortiz, Macarena Ortiz, Alberto Rodríguez y Javier Ródenas; de la APIF ha resultado electa María Teresa Gálvez, y de la UPF Fernando Germán Benítez y Víctor Castells.

Además de estos nueve vocales elegibles, el Consejo Fiscal cuenta con tres vocales natos: Peramato; la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Cond; , y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite.

El Consejo Fiscal tiene entre sus principales competencias asesorar al fiscal general del Estado en las materias que precise, elaborar los criterios generales para asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en la estructura y funcionamiento de sus órganos o informar de las propuestas respecto al nombramiento de los diversos cargos y los ascensos.

También debe instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal, informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Fiscal, así como resolver los recursos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los fiscales jefes.

En las anteriores elecciones, celebradas en 2022, la AF, muy crítica con la gestión de los últimos fiscales generales y que ya ha cuestionado algunas decisiones de la fiscal general ganó peso al conseguir dos vocales más que en 2018 y alcanzar seis en el consejo, una cifra que ahora ha igualado.

La UPF, asociación que presidió Teresa Peramato, obtuvo en 2022 la mitad que en los anteriores comicios, dos, que igualmente mantiene, mientras que la APIF logró por primera vez un vocal, que ahora revalida.