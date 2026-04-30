La fiscal general purga a la jefa de Madrid que atribuyó a García Ortiz la filtración contra Ayuso

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha fulminado a la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, quien atribuyó a Álvaro García Ortiz la filtración contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Lastra llevaba un lustro en la plaza y se había presentado a la reelección. En su lugar, ha colocado a María Isabel López, quien forma parte de la Secretaría Técnica desde 2018.

Este dedazo de Peramato se ha producido este jueves, en el Consejo Fiscal, donde se ha decidido una nueva tanda de nombramientos. También ha ascendido a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que entregó los correos del novio de Ayuso a García Ortiz, como nueva fiscal de lo Social del Tribunal Supremo.

Más aún, la mujer del fiscal general condenado asciende a teniente de la Fiscalía de Galicia.

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