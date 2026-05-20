El técnico que visó el expediente de la VPP de Alicante de su mujer no reconoce errores en su gestión

Roberto Palencia, el técnico de la Consellería que visó los 140 expedientes de los adjudicatarios de la promoción de viviendas de protección pública de Les Naus, en Alicante, y entre ellos el de su propia mujer, la arquitecta municipal Elsa Lloret, no ha reconocido ningún error en esa gestión que él realizó de los citados visados en su declaración ante la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, la tarde de este miércoles, según han revelado fuentes próximas al caso.

La declaración de Roberto Palencia era una de las tres más esperadas de la jornada de este miércoles, junto a la de la ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, y la de la ex directora general de Recursos Humanos en el mismo ayuntamiento, María Pérez-Hickman.

Pero el hecho de que tuvieran que declarar antes que los investigados tres técnicos municipales que no habían aparecido cuando fueron citados por primera vez, el pasado 8 de mayo, ha pospuesto la comparecencia hasta esta misma tarde.

En su declaración, Roberto Palencia ha reconocido que fue él quien tramitó todos los expedientes de Les Naus (140) y que los asumió por la falta de personal y porque la persona que los tramitaba se marchó. Su misión era visar que toda la documentación estuviera en regla.

También ha relatado que fue él quien le dijo a su mujer que existía una promoción de viviendas de protección pública, la de Les Naus y que ambos estaban planteándose separarse físicamente, pero sin divorciarse. También ha reconocido que nunca ha cesado la convivencia entre ambos.

Y, en lo que viene a ser la clave de la citada declaración, ha sostenido que nunca consideró la abstención en el visado de la documentación presentada por ella porque su función, la de él, era de puro trámite. Motivo este último por el que nunca informó. No ha reconocido, sin embargo, ningún error suyo en la gestión de los visados.

En cuanto a María Pérez-Hickman, la directora general de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, con dos hijos y un sobrino adjudicatarios de las viviendas de protección pública de Les Naus, ha manifestado, según refleja Información, que no sabía que ninguno de los tres estaba inscrito en la cooperativa hasta que estalló el escándalo.

Por lo que hace referencia al arquitecto municipal Francisco Nieto, investigado en la causa como Roberto Palencia y María Pérez-Hickman, ha declarado ante la juez que a inicios de 2022 un compañero de piso le comentó la existencia de las viviendas de protección pública Y que eso sucedió antes de que él fuese funcionario de carrera. Luego, se dirigió a las oficinas y dio sus datos. Finalmente, le llamaron en 2025.

También, ha manifestado que en julio de 2024, la concejal le dijó que le iban a comentar cuestiones técnicas de Patrimonio de la obra de Les Naus. Y ha expresado que no hizo valer su condición de funcionario para adquirir una vivienda.