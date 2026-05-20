Friburgo – Aston Villa, en directo: dónde ver en abierto por TV hoy y última hora de la final de la Europa League en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de la final de la Europa League Friburgo - Aston Villa
Este Friburgo - Aston Villa se disputará en el Besiktas Stadium, en Estambul
El Aston Villa de Unai Emery y Pau Torres buscarán el título en la final de la Europa League
Ya no queda nada para que ruede el balón en Turquía en esta apasionante final de la Europa League que van a disputar el Aston Villa de Unai Emery y el Friburgo. Los amantes del deporte rey están deseando ver este partidazo que se juega en el Besiktas Stadium de Estambul para ver cuál de los dos conjuntos consigue levantar el trofeo y sacar un billete para la próxima edición de la Champions League. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, los goles y el minuto a minuto de este apasionante Friburgo – Aston Villa.
Friburgo – Aston Villa, en directo
Así ha sido la Europa League
El Aston Villa ha alcanzado la gran final de la Europa League tras quedar segundo en la fase regular, donde sólo perdió un partido. Los ingleses pasaron directamente a octavos, donde se cargaron al Lille. Ya en cuartos los pupilos de Unai Emery eliminaron al Bolonia y en semifinales se cargaron a sus compatriotas del Nottingham Forest. Por su parte, el Friburgo fue séptimo en la fase de liga de esta competición y ha ido dejando en su camino al Genk belga, al Celta y al Sporting de Braga. Ahora sólo puede quedar uno y ambos lucharán por coronarse y levantar el trofeo al cielo de Estambul.
Unai Emery busca reinar en la Europa League
Sin duda, uno de los grandes nombres propios de esta final de la Europa League es el de Unai Emery. El técnico de Hondarribia, Guipúzoa, ya ha ganado en cuatro ocasiones esta competición – tres con el Sevilla y una con el Villarreal-. Eso sí, perdió una final cuando dirigía al Arsenal y ahora su gran intención es conseguir la quinta para su palmarés personal. Es por ello que espera que los Dibu Martínez, Pau Torres, Youri Tielemans, Ollie Watkins y compañía puedan ayudarle a lograr dicho hito.
Vaya partidazo tenemos por delante
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Friburgo – Aston Villa que corresponde a la gran final de la Europa League. La ciudad de Estambul, más concretamente el Besiktas Stadium, espera conocer al ganador de esta edición de la competición de plata del viejo continente, que, sin duda, ha sido apasionante. Obviamente, los de Birmingham son los grandes favoritos para llevarse el trofeo a Inglaterra, pero el cuadro alemán también ha firmado un gran torneo y podrían dar la sorpresa.
A qué hora empieza la final de la Europa League
Ya falta menos de media hora para que comience la final de la Europa League entre el Friburgo y el Aston Villa, que fue programada en el horario para las 21:00 horas.
Unai Emery
El entrenador español ha alcanzado su sexta final de la Europa League, consolidándose así como uno de los mejores del viejo continente. Todo lo que tienes que saber sobre Unai Emery.
Dónde ver por TV la final de la Europa League
El Friburgo – Aston Villa de la final de la Europa League se puede ver por televisión en directo a través del medio de pago Movistar+. En OKDIARIO te vamos a contar gratis todo lo que suceda en este partido en el que hay en juego un título.
Alineación del Friburgo
Y compartimos el once del cuadro alemán, que espera dar la sorpresa en Estambul. Esta es la alineación oficial del Friburgo hoy contra el Aston Villa: Atubolu; Kluber, Ginter, Lienhart, Treu; Eggestein, Hofler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic
¡Alineación del Aston Villa!
Ya conocemos el once que saca Unai Emery para intentar conquistar esta Europa League. Esta es la alineación oficial del Aston Villa hoy contra el Friburgo: Dibu Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Lindelof, Tielemans; McGinn, Buendía, Rogers, Watkins
¡Falta una hora!
Empieza la cuenta atrás para esta fiesta del fútbol que se celebra en Estambul con la final de la Europa League que jugarán el Aston Villa y el Friburgo.
¿Qué se lleva el campeón de la Europa League?
El que salga como campeón esta noche en la final de la Europa League se embolsará una cifra que ronda los 30 millones de euros por todo el torneo, pero a eso habría que añadirle el trofeo y el billete directo para la próxima edición de la Champions League.