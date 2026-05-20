Dónde ver la final de la Europa League entre el Friburgo – Aston Villa hoy: horario y canal en abierto por TV y online gratis

El Aston Villa de Unai Emery busca sumar un nuevo título europeo a sus vitrinas después de ganar en 1982 la Copa de Europa. El técnico español ya ha conquistado cuatro veces la Europa League y espera tener el quinto trofeo en su palmarés personal, pero para ello tendrá que superar a un Friburgo que parte con menos favoritismo en este choque que se disputa en el Besiktas Park de Estambul. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo lo que suceda en la final de este torneo.

Horario del Friburgo – Aston Villa: a qué hora empieza la final de la Europa League

El Friburgo y el Aston Villa han tenido que viajar a Turquía, más concretamente a Estambul, para enfrentarse en el partido que corresponde a la gran final de la Europa League. El conjunto inglés, que es dirigido por Unai Emery, es el gran favorito para llevarse el trofeo de la competición de plata del viejo continente, pero los Pau Torres, Emiliano Martínez y compañía son conscientes de que no será nada fácil. Delante tendrán al cuadro alemán, que nunca ha conseguido un título europeo, cosa que los de Birmingham sí que han logrado, ya que ganaron la Champions en 1982.

Cuándo es la final de la Europa League Friburgo – Aston Villa

La organización que controla el fútbol del viejo continente programó este apasionante Friburgo – Aston Villa de la final de la Europa League para este miércoles 20 de mayo. La UEFA ha escogido el horario del choque entre el conjunto alemán y los ingleses para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad y sin incidentes en la previa del choque entre los aficionados de ambos clubes para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Besiktas Park de Estambul.

Dónde ver en directo gratis el Friburgo vs Aston Villa: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva las tres competiciones continentales que organiza la UEFA. Este Friburgo – Aston Villa correspondiente a la gran final de la Europa League se podrá ver en directo por televisión a través de este medio de pago. Y es que habrá que estar suscrito a esta plataforma para poder disfrutar de todo lo que suceda en el Besiktas Park, ya que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV.

Todos aquellos amantes del deporte rey y los seguidores de las diferentes competiciones europeas deben saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Friburgo – Aston Villa de la final de la Europa League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que tener en cuenta que este medio pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan ver todo lo que suceda en el Besiktas Park con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra alrededor de este vibrante encuentro que corresponde a la final de la Europa League. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Friburgo – Aston Villa desde una hora antes del arranque. Cuando concluya publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde Turquía, donde estaremos prestando especial atención a los españoles que estarán en Estambul.

Dónde escuchar por radio en directo el Friburgo – Aston Villa

Por otro lado, todos aquellos aficionados a este deporte que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online la final de la Europa League tienen que saber que van a poder escuchar gratis por la radio el Friburgo – Aston Villa. Emisoras como Radio Marca, la Cope, Onda Cero, RNE o la Ser podrían conectar con Estambul para narrar todo lo que ocurra en este partidazo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Friburgo – Aston Villa?

El Besiktas Park, situado en la ciudad de Estambul, es el estadio escogido por la UEFA para que se juegue el Friburgo – Aston Villa correspondiente a la final de la Europa League. La casa del equipo que lleva el mismo nombre que el campo fue inaugurada en 2016 y tiene un aforo para casi 42.500 personas, esperándose que haya una gran entrada para este choque en el que hay en juego un título.

La UEFA ha designado al árbitro francés François Letexier para que imparta justicia en la final de la Europa League Friburgo – Aston Villa que se disputa en el Besiktas Park. Su compatriota Jérome Brisard será el responsable del VAR, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el verde para, en el caso de considerarlo oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya al monitor que estará entre los dos banquillos a ver la acción dudosa en cuestión.