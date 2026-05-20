No es ningún secreto que Allá Tú, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la televisión en nuestro país. Desde que regresó a nuestras vidas con Jesús Vázquez de presentador, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega cada tarde. Ahora, con Juanra Bonet «al aparato», los datos de audiencia no han hecho más que mejorar. ¡Y es que el catalán está en su salsa! Es por eso que los seguidores del programa llegan a coger mucho cariño no solamente al presentador, sino también a la gran mayoría de veteranos, como es el caso de Eli de Tarragona, Catimari de Islas Baleares o, incluso, Miriam de Badajoz. Es por eso que la sonada ausencia de esta última no ha pasado desapercibida por los espectadores de Telecinco.

No podemos dejar de mencionar que la participación de cada concursante depende de un sorteo que elige quién jugará cada tarde. Por ese mismo motivo, muchos son los que aguantan muchísimos programas sin ser escogidos. El caso más reciente es Catimari, que logró romper la conocida como «maldición del veterano» al llevarse 75.000 euros, el segundo mejor premio de Allá Tú. Una suerte que no tuvieron otros tantos rostros conocidos del programa, como es el caso de Jahel de León (3.000 euros, tras jugar a las Comunidades) o, incluso, Eliana de Teruel (430 euros, que venían en la caja negra que estaba en su poder). A pesar de todo, es evidente que el hecho de permanecer tanto tiempo en el programa hace que puedan surgir dificultades a la hora de asistir a plató, ya sea por motivos personales o, incluso, laborales.

Eso fue exactamente lo que sucedió a Miriam de Badajoz: el pasado martes 19 de mayo, en la nueva entrega de Allá Tú, no había rastro de ella. Como era de esperar, Juanra Bonet no tuvo reparos a la hora de dirigirse a los espectadores para explicar lo sucedido: «Una noticia para los de casa, Miriam, nuestra veteranísima ha tenido que dejar el programa».

Acto seguido, explicó los motivos: «Ya sabéis, aquí se están muchos días, muchísimas semanas y, por motivos personales, al final se tiene que ir. Miriam, un saludo. Hasta siempre, ¡un abrazo! (…) Antes estaba en Allá Tú, y ahora está en Más Allá Tú», bromeó. Poco después, presentó al concursante que cubriría ese puesto. Se trataba de Alberto y también llegaba de Badajoz, concretamente desde Mérida, como Miriam.

«Tengo 31 años y trabajo en un centro con personas con discapacidad y vengo a disfrutar muchísimo de la experiencia», explicó el nuevo concursante de Allá Tú. Así pues, tras el adiós repentino de Miriam, el presentador no dudó en aprovechar la ocasión para ceder el testigo de «concursante veterano» a Sara de Valladolid: «Hoy cumple un número casi redondo, 51 programas», recordó. Todo ello mientras tuvo el privilegio de ponerle la pegatina morada con la V, con la que se hace hincapié en su veteranía en el concurso.