Éste es el sueldo de un repartidor de Amazon en España: cuánto cobra, cuota por paquetes y cuántas horas trabajan

El salario de un repartidor de Amazon en España varía según el tipo de contrato, la empresa intermediaria o si trabaja como autónomo. Además del sueldo base, influyen factores como el número de horas, la carga de trabajo y el sistema de reparto.

En primer lugar, cabe señalar que Amazon no contrata directamente a la mayoría de los repartidores, sino que trabaja a través de empresas logísticas externas conocidas como Delivery Service Partners (DSP). Estas compañías son las encargadas de contratar al personal.

El sueldo de un repartidor de Amazon en España

En estas empresas, el salario suele situarse aproximadamente entre 1.200 y 1.800 euros mensuales, aunque puede variar según la provincia, la carga de trabajo y la jornada laboral. Además, en algunos casos se incluyen incentivos adicionales por productividad o por el número de rutas completadas. Por su parte, Amazon señala que en sus centros logísticos y estaciones de reparto el salario medio para puestos sin experiencia ronda los 1.625 euros al mes, lo que equivale a unos 19.500 euros anuales en 12 pagas, con posibles beneficios como seguro médico o planes de pensiones.

Por otro lado, existe el sistema Amazon Flex, que funciona de forma distinta. En este caso, los repartidores trabajan como autónomos y utilizan su propio vehículo para realizar entregas, organizando su actividad de manera independiente, sin una relación laboral directa. Para participar, es necesario estar dado de alta como autónomo y asumir todos los gastos asociados.

El pago en Amazon Flex se realiza por bloques de tiempo, normalmente de dos a cuatro horas. En líneas generales, se calcula un ingreso de alrededor de 28 euros por bloques de 2 horas o 56 euros por 4 horas, lo que equivale a unos 14 euros brutos por hora. Sin embargo, al descontar gastos como gasolina, seguro y la cuota autónomos, el ingreso neto suele situarse aproximadamente entre 10 y 12 euros por hora.

Horario

Los horarios de trabajo pueden variar considerablemente en función del tipo de contrato y de la época del año. En el caso de los empleados de empresas DSP, lo habitual son jornadas de entre seis y ocho horas diarias, aunque en periodos de alta demanda, como rebajas, campañas de Navidad o eventos comerciales, estas jornadas pueden ampliarse hasta las 10 o incluso 12 horas.

Por su parte, los repartidores del programa Amazon Flex cuentan con una mayor flexibilidad horaria. En este sistema, el trabajo se organiza en bloques que suelen oscilar entre dos y cuatro horas al día, sin posibilidad de bajar de una hora ni superar las cuatro horas por bloque, según las normas establecidas por el propio programa.

En cuanto al volumen de entregas, en situaciones normales un repartidor de Amazon puede realizar entre 30 y 100 paquetes diarios, dependiendo de la ruta asignada y de la zona de reparto. Esta cifra no es fija, ya que puede variar mucho en función de la densidad de entregas y la organización logística de cada jornada. Durante las temporadas de mayor actividad, estas cantidades pueden llegar a duplicarse o incluso triplicarse, incrementando notablemente la carga de trabajo.

El sistema de pago no se basa en un importe por paquete entregado para los repartidores directos, sino que se organiza principalmente por horas o bloques de trabajo completos. Sin embargo, en los puntos de recogida y entrega gestionados mediante Amazon Lockers, se aplica un modelo diferente, en el que se abona aproximadamente entre 0,35 y 0,40 euros por cada paquete gestionado.

Testimonio

Un repartidor de Amazon ha compartido en su cuenta de Twitter su experiencia laboral dentro de la compañía, relatando desde el periodo inicial de formación de cuatro días hasta el desarrollo de su trabajo diario en rutas de reparto. En su hilo, el trabajador detalla distintos aspectos de su incorporación y del funcionamiento interno del servicio.

«Para empezar Amazon tiene externalizado los repartos a 3 empresas, que, a su vez, tiene externalizada la contratación de empleados a otras, una de ellas, Quality ETT. Cuando te llaman para contratar, la ETT te dice que trabajaras de 11.00 a 19.30, pero de eso nada», comenta.

Respecto a los horarios, «una vez que entras en la Rabbit, Amazon te tiene calculada una ruta. Te dice que empiezas a las 10.50 y tienes que terminar el reparto a las 19.50, es decir, 9 horas. Una vez que acabas de repartir hay que volver a la nave. De vuelta en la nave, cuenta media hora más para descargar paquetes que quedaron, entregar furgoneta, etc. Esta media hora tampoco es computable, ya que tu jornada cierra en la Rabbit a las 19.50 y la aplicación no te deja ficharla. Ya vamos a 10 horas de trabajo diario».