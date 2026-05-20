Aluvión de multas a motoristas en Baleares: más de 200 denuncias en menos de 48 horas

La Guardia Civil de Baleares ha puesto en marcha este mes de mayo un Plan de Intensificación de Tráfico sobre el colectivo motorista con el objetivo de frenar el aumento de accidentes durante la temporada turística. Y los primeros resultados han sido demoledores: más de 200 denuncias el pasado fin de semana por infracciones de todo tipo.

Esta campaña especial se ha activado de forma prioritaria de cara al verano, un periodo en el que el archipiélago prevé recibir alrededor de siete millones de visitantes y en el que se multiplica la presencia de vehículos en las carreteras.

La iniciativa de la Agrupación de Tráfico pone el foco en los usuarios de motocicletas y ciclomotores por ser uno de los colectivos más vulnerables de las islas, con un riesgo muy superior de sufrir accidentes y padecer consecuencias graves.

Y es que en los últimos años, la presencia de estos vehículos de dos ruedas ha crecido a un ritmo muy superior al del resto del parque automovilístico de Baleares. Además, este incremento ha venido aparejado de un repunte «preocupante» en la siniestralidad, registrándose una implicación directa de motocicletas en un alto porcentaje de los siniestros con heridos graves y muy graves.

Ahora, para revertir esta dinámica, el dispositivo ha desplegado una mayor presencia de agentes en aquellos tramos viarios que son especialmente frecuentados por los motoristas. En concreto, la vigilancia se concentrará de forma prioritaria en las carreteras convencionales durante los fines de semana, que son los periodos que concentran el mayor número de accidentes en las islas.

Asimismo, los controles se extenderán a los días laborables en las franjas horarias de mayor incidencia de siniestralidad, coincidiendo con las horas punta en las que la motocicleta se utiliza como medio de transporte alternativo y ágil frente al coche.

De esta manera, los agentes vigilarán de forma estricta el uso correcto del casco, el respeto a los límites de velocidad, los adelantamientos antirreglamentarios y la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes.