Letonia y Lituania lanzan alertas aéreas por la presencia de drones en su espacio aéreo

La tensión en el este de Europa ha vuelto a dispararse. Letonia y Lituania han activado las alertas aéreas para todos sus ciudadanos y han llamado a buscar refugio inmediato tras detectar drones cerca de sus fronteras. Las autoridades han enviado un mensaje masivo que decía lo siguiente: «Peligro. Busque refugio inmediatamente».

Por otro lado, la OTAN ha desplazado cazas por la zona para investigar la procedencia de los drones. Este episodio es considerado de alta sensibilidad y vuelve a evidenciar el creciente temor de los países de Europa del Este a una posible invasión de Rusia.

Alertas en Letonia y Lituania

La primera incursión se produjo en Lituania, donde entró un dron desde Bielorrusia. El Gobierno ordenó a los ciudadanos permanecer en zonas interiores y seguras y suspendió todo el tráfico aéreo. Incluso los colegios, guarderías, universidades y edificios del Gobierno habilitaron autobuses para llevar a las personas a refugios de emergencia.

Aunque finalmente la alerta fue levantada, el incidente ha provocado una gran preocupación dentro de la OTAN, ya que se trata de uno de los primeros avisos de este tipo registrados desde la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Letonia y una crisis política

El caso de Letonia es todavía más delicado, ya que este país lleva semanas sufriendo incursiones parecidas. Hace varios días, algunos drones ucranianos entraron dentro del espacio aéreo de Letonia, e incluso uno de ellos explotó cerca de unos depósitos petroleros. Este incidente terminó provocando una crisis política y la dimisión de la primera ministra, Evika Silina.

Temor a que la guerra se extienda

Expertos militares piensan que muchos de estos drones ucranianos podrían estar desviados por interferencias rusas. Sin embargo, las autoridades de estos países temen que lo que Rusia está haciendo es provocar a Europa para aumentar la tensión.

Estonia, Letonia y Lituania llevan meses reclamando a la OTAN sistemas antidrones y más refuerzos militares. Los tres países consideran que la guerra híbrida y el uso de drones representan una nueva amenaza rusa para Europa.