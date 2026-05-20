Trump ya evalúa opciones militares en Cuba: desde ataques aéreos hasta una invasión terrestre

Donald Trump evalúa seriamente opciones militares de EEUU contra Cuba ante el creciente deterioro de las relaciones bilaterales. Fuentes cercanas a la administración Trump advierten de que Washington está considerando cada vez más seriamente acciones militares contra Cuba ante la resistencia del gobierno cubano a las fuertes sanciones y al bloqueo energético impuesto por Estados Unidos en los últimos meses para forzar una caída de la dictadura castrista de Díaz-Canel. No obstante, ayer Trump no renunció a la vía diplomática porque reveló que las autoridades cubanas «nos están llamando».

La «frustración» ha crecido en la Casa Blanca porque la campaña de presión, que incluye sanciones intensificadas y, especialmente, un bloqueo petrolero que ha hecho que la isla colapse por la falta de combustible, no ha logrado que el régimen cubano acepte reformas económicas y políticas significativas, según ha informado el medio Politico de EEUU. Por ello, según esta publicación, Trump ya está sopesando realizar operaciones militares en Cuba, que irían desde ataques aéreos hasta una invasión terrestre.

Inicialmente, la administración Trump esperaba que la combinación de estas medidas de presión en Cuba tras la victoria militar estadounidense en Venezuela debilitara rápidamente al régimen cubano y lo llevara a negociar. Sin embargo, los informes que ha recibido del director de la CIA, John Ratcliffe, sobre las negociaciones con las autoridades caribeñas tras su reciente visita a La Habana no parecen ser todo lo optimista que esperaba.

Acciones militares que analiza Trump en Cuba

Las fuentes citadas por Politico revelan que el Pentágono está evaluando estas alternativas:

Ataques aéreos limitados: un bombardeo puntual como «aviso» para presionar al régimen y que haga concesiones. Operaciones más amplias: incluyendo posibles acciones para capturar objetivos específicos. Escenario extremo: una invasión terrestre con el objetivo de acabar con la dictadura.

No se trata de planes inminentes ni de una decisión tomada, «pero el tono ha cambiado notablemente y la opción militar está sobre la mesa de una forma que no lo estaba antes», dice la publicación.

El artículo destaca que la administración Trump sigue priorizando la presión económica y diplomática, pero la paciencia se está agotando. Fuentes consultadas por Politico señalan que Cuba ha demostrado ser «mucho más dura» de lo esperado.

La publicación ha generado la reacción inmediata en la propia Cuba, donde el presidente, Miguel Díaz-Canel, ha advertido de que cualquier agresión militar estadounidense provocaría un «baño de sangre».

Operaciones de reconocimiento

Informes de inteligencia y análisis de datos de vuelo desde hace semanas revelan que, desde febrero, Estados Unidos ha realizado, al menos, 25 operaciones de reconocimiento cerca de las costas cubanas, algunas de ellas denunciadas por La Habana: aeronaves P-8A Poseidon y drones MQ-4C Triton operaron a menos de 64 kilómetros de territorio insular. Estas maniobras coinciden con declaraciones de la Casa Blanca que califican a Cuba como una «nación en decadencia», destinada a colapsar en el corto plazo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reforzó esta postura al declarar que el sistema económico cubano carece de solución. Fuentes del Pentágono confirman que la revisión de planes operativos busca ofrecer opciones tácticas al Ejecutivo.