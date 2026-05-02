Trump asegura que EEUU «tomará el control de Cuba casi de inmediato»

Trump Cuba
Imagen que reposteó Trump en su red social.
María Ruiz
  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional e internacional. Nací al periodismo en Abc, ayudé a fundar La Razón y viví en Las Provincias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato» y añadió que primero terminará con el trabajo en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

Ha añadido que cuando el portaaviones Abraham Lincoln salga del golfo Pérsico se irá a Cuba.

(Noticia en elaboración)

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