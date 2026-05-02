Trump asegura que EEUU «tomará el control de Cuba casi de inmediato»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado esta madrugada que «tomará el control» de Cuba «casi de inmediato» y añadió que primero terminará con el trabajo en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.

Ha añadido que cuando el portaaviones Abraham Lincoln salga del golfo Pérsico se irá a Cuba.

(Noticia en elaboración)