El abogado de Begoña Gómez se queja ante Peinado: «El caso ha generado cuatro veces más noticias que la muerte del Papa Francisco»

La defensa de Begoña Gómez ha denunciado este lunes en la vista preliminar celebrada en Madrid que el caso judicial que afecta a la esposa del presidente del Gobierno ha acaparado cuatro veces más cobertura mediática que la muerte del Papa Francisco, fallecido el pasado 2025. El dato, expuesto por el ex ministro del Interior y abogado Antonio Camacho ante el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha sido el argumento más llamativo de una sesión de casi tres horas que también ha dejado pendiente la resolución sobre medidas cautelares de notable calado, entre ellas la retirada del pasaporte a la investigada.

La comparación con la muerte del anterior Sumo Pontífice no ha sido retórica. Camacho la ha utilizado como piedra angular de su alegato sobre la desproporción informativa que, a su juicio, ha rodeado al procedimiento con tribunal del jurado en el que Begoña Gómez figura investigada por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Ha entrado y salido por el garaje.

Además, Camacho ha dicho que el software sí se entregó a la Universidad Complutense de Madrid desde la cátedra extraordinaria entrando en contradicción con la idea de que esa plataforma online nunca se llegó a terminar y a estar operativa.

Otro elemento central ha sido cuando se ha agarrado en numerosas ocasiones a los informes de la UCO en lo que le beneficiaba. «Un uso torticero después de tratar de acabar con esa unidad desde Ferraz», indican fuentes jurídicas.

La sesión de este lunes en la Plaza de Castilla ha seguido en gran medida el guion previsto. Las defensas y el fiscal José Manuel San Baldomero han pedido el archivo del caso.

Las acusaciones, encabezadas por la acusación popular de HazteOir, han mantenido sus peticiones de condena, que alcanzan los 24 años de prisión para Begoña Gómez y para su asesora, Cristina Álvarez, también investigada en la causa. Para el tercer imputado, Juan Carlos Barrabés, no se solicitaron cautelares en este trámite, por lo que no llegó a levantarse en ningún momento de la vista.

Cautelares en el ‘caso Begoña’

La acusación popular ha formulado dos peticiones de medidas cautelares de notable entidad. En primer lugar, ha solicitado al juez Peinado «la retirada inmediata del pasaporte de Begoña Gómez, junto con la prohibición expresa de salir del territorio nacional sin autorización judicial», argumentando el riesgo de fuga «ante la gravedad de las penas solicitadas» y la posibilidad de apertura de juicio oral.

En segundo lugar, ha pedido que se imponga a la investigada «la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado cada 15 días, así como cuantas veces sea requerida por el instructor». Estas mismas medidas se han extendido también a Cristina Álvarez. Al cierre de la vista, el juez Peinado no había resuelto aún sobre ninguna de ellas.

Máxima tensión

Cuando el magistrado ha abordado esta cuestión, tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez han sido requeridas a levantarse y situarse frente al micrófono. Ninguna ha tomado la palabra. Begoña Gómez ha permanecido impávida durante toda la sesión, sin que su gesto haya variado salvo en ese momento, en el que fuentes presentes en la sala describen su semblante como «muy serio».

Por otra parte, otro momento crítico ha sido cuando Peinado le ha dicho al abogado de Begoña Gómez que expusiera sus ideas dirigiéndose al magistrado y no al resto de abogados pero él ha dicho: «No hay ninguna norma que me lo exige». Se ha hecho un momento de silencio tenso.

Queja contra Peinado

La jornada ha deparado además un episodio de agria controversia procesal que ha derivado en una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial. El letrado Víctor Soriano, por Manos Limpias, ha presentado un escrito en el que denuncia que el juez Peinado le impidió acceder a la sala durante el trámite de cautelares para sustituir a su compañera Inmaculada Yáñez, quien debía ausentarse para tomar un vuelo a Valencia.

Según el escrito, el magistrado no sólo denegó la sustitución, sino que, al reincorporarse al estrado tras el receso, se dirigió al letrado «con manifiesta desconsideración, en tono impropio de la alta función que desempeña, compeliéndole a abandonar la sala de manera descortés».

La vista de este lunes tenía como objeto dirimir si el caso avanza hacia juicio oral o se archiva, decisión que Peinado deberá adoptar en los próximos días o semanas.

Que el argumento más recordado de una vista sobre corrupción haya sido una comparativa de audiencias mediáticas con el fallecimiento del Papa dice mucho de la defensa de Begoña Gómez, que «flojea mucho» en palabras del abogado de Santos Cerdán.