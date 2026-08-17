Anillos con diamantes, pendientes de oro, dinero y un reloj de 30.000 euros: el botín que un empleado de hotel robó a sus clientes en Mallorca

La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a un trabajador de un hotel ubicado en la localidad de Manacor por robar joyas, anillos, relojes y dinero de clientes en diez habitaciones.

El hombre está acusado de diez delitos de hurto y otros diez de allanamiento de morada, tras ser relacionado con la sustracción de efectos personales y objetos de valor de las habitaciones ocupadas por clientes.

La investigación, desarrollada durante varias semanas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Manacor y conocida como operación Mancebo, se inició después de que varios huéspedes denunciaran la desaparición de dinero, joyas y otros efectos personales durante su estancia en el hotel.

Las pesquisas permitieron a los agentes relacionar las distintas denuncias y detectar un patrón común. Los investigadores determinaron que el presunto autor trabajaba en el propio establecimiento hotelero y que habría aprovechado su condición de empleado para acceder a las habitaciones y apoderarse de los objetos que encontrara en su interior.

Entre los efectos denunciados por los clientes figuran joyas de oro, anillos, pendientes, alianzas personalizadas, gafas de sol y dinero en efectivo, además de un reloj de alta gama valorado en 30.000 euros. También había anillos con diamantes y amatistas, pendientes de oro y alianzas grabadas con nombres y fechas, lo que, además de su valor económico, dificultaba su posterior venta.

Los agentes lograron identificar al sospechoso, reunir indicios que apuntarían a su participación en los hechos y localizar su paradero. El hombre fue finalmente detenido el viernes como presunto autor de diez delitos de hurto y diez delitos de allanamiento de morada.