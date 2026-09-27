Caos por una avería de agua en Palma: calles anegadas y barrios enteros afectados

Una avería en una conducción de la red de distribución de agua provocó este domingo problemas de suministro y acumulaciones de agua en distintas calles de Palma desde las 08.30 horas. La incidencia afectó a numerosos barrios de la capital balear y generó complicaciones tanto para vecinos como para comercios de las zonas afectadas.

La avería se localizó en la calle Salard y sus consecuencias se extendieron por una amplia zona de Palma. Según informó el Ayuntamiento de Palma, los barrios afectados fueron Rafal Nou, Rafal Vell, El Molinar, Coll d’en Rabassa, es Pil·larí, s’Arenal, Can Pastilla y Son Malferit, además de los alrededores del Estadi Balear.

Durante la jornada, vecinos de las zonas afectadas enviaron imágenes de las calles anegadas, en las que se podía comprobar la presencia de importantes acumulaciones de agua en distintos puntos. Las fotografías permitieron mostrar el alcance de la incidencia en las vías afectadas por la avería.

Además de las acumulaciones de agua, vecinos y comercios sufrieron bajadas de presión en el suministro, una situación que se prolongó durante buena parte del día. La amplitud de la zona afectada hizo que, inicialmente, Emaya no pudiera cuantificar el número de personas y establecimientos afectados por la avería.

Desde primera hora, operarios de Emaya trabajaron en el punto de la avería de agua en Palma con el objetivo de reparar la conducción dañada y recuperar la normalidad en el suministro. La previsión comunicada durante la jornada apuntaba a que los trabajos podían finalizar alrededor de las 17.00 horas.

Unas horas más tarde, aún no se había confirmado en la información facilitada durante la jornada si el suministro había quedado completamente restablecido en todas las zonas afectadas, por lo que no puede darse por recuperada la normalidad en todos los barrios.

La incidencia dejó así durante buena parte del domingo calles anegadas, bajadas de presión y problemas de suministro de agua en diferentes puntos de Palma, mientras los equipos de Emaya trabajaban para solucionar la avería.