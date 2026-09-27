Belén Rueda (60 años): «Creo que lo importante no es hacer muchísimo ejercicio, sino encontrar una actividad que puedas mantener en el tiempo y que te haga sentir bien»

Belén Rueda ha cumplido 60 años y continúa manteniendo una imagen física que despierta interés. No obstante, la actriz insiste en que detrás de su bienestar no existe una fórmula milagrosa, sino una combinación de actividad física, descanso y constancia.

«Cuidarse no significa querer parecer más joven. Significa llegar a cada etapa sintiéndote bien, cuidar lo que tienes y disfrutar también del proceso», ha comentado al respecto.

Mantenerse activa, pero siendo libre

La profesión de Belén Rueda dificulta que pueda seguir una rutina deportiva idéntica durante todo el año. Los rodajes, los viajes y los compromisos profesionales hacen que sus horarios cambien con frecuencia, por lo que la actriz ha optado por una estrategia más flexible: intentar mantenerse activa siempre que tiene ocasión.

«Intento hacer algo de ejercicio prácticamente todos los días, aunque mi rutina cambia mucho dependiendo de los rodajes y viajes. Me gusta caminar, nadar y mantenerme activa», cuenta.

Su planteamiento parte de una idea sencilla. No considera necesario someterse a entrenamientos extremos para cuidar la salud y prefiere encontrar actividades que pueda incorporar a su vida. La constancia, en su opinión, pesa más que la intensidad puntual.

«Creo que lo importante no es tanto hacer muchísimo ejercicio como encontrar una actividad que puedas mantener en el tiempo y que te haga sentir bien», señala.

Es una filosofía que también evita convertir el deporte en una obligación. Para Belén, moverse debe formar parte de una rutina que pueda sostenerse durante años, especialmente cuando las exigencias profesionales hacen imposible mantener horarios rígidos.

Los ejercicios de fuerza

Entre sus diferentes formas de entrenamiento hay una que considera especialmente importante: el trabajo de fuerza. La actriz reconoce que ha incorporado este tipo de ejercicio a sus hábitos porque entiende que adquiere una relevancia especial a medida que pasan los años.

«Intento hacer fuerza porque creo que es fundamental, especialmente a medida que cumples años», explica.

Su objetivo, sin embargo, no es conseguir una determinada apariencia física. Rueda marca distancia con la idea de entrenar hasta el agotamiento o perseguir un cuerpo concreto. «No busco ‘machacarme’ ni tener un cuerpo determinado. Busco sentirme fuerte», afirma.

El descanso también es importante

El deporte es una parte más de la rutina de bienestar de Belén Rueda. El descanso ocupa otro lugar fundamental, especialmente después de jornadas de trabajo intensas.

Cuando termina el día, intenta reducir el ritmo y alejarse de las obligaciones profesionales. «Cuando trabajo mucho, llegar a casa y poder bajar el ritmo es muy importante para mí. Procuro dejar el teléfono, leer un poco o simplemente estar tranquila», explica.

No siempre consigue dormir todo lo que le gustaría. La propia actriz reconoce que sus horarios profesionales pueden dificultar que descanse las horas necesarias, pero intenta proteger ese momento siempre que las circunstancias se lo permiten.

La psicóloga especializada en sueño Núria Roure ha advertido sobre una tendencia bastante extendida: entender el descanso como algo que solo merece la pena cuando se han terminado todas las obligaciones. Desde su perspectiva, descansar debería formar parte de los hábitos de cuidado y no convertirse en una recompensa que llega únicamente cuando ya se ha completado todo lo demás.

Un ritual nocturno para desconectar

En el caso de Belén Rueda, el cuidado de la piel se ha convertido también en una forma de marcar el final de la jornada. Desmaquillarse y limpiar el rostro son pasos que intenta mantener incluso cuando llega a casa cansada después de un rodaje.

«Desmaquillarme, limpiarme la cara, ponerme mis productos… Es como decirle al cuerpo: Ya está, el día se ha terminado», explica.

La actriz reconoce que esa rutina se ha convertido prácticamente en un acto automático. «Limpiarme la cara. Siempre. Aunque llegue a casa agotada después de un rodaje, me desmaquillo y me limpio la piel. Es una de esas cosas que ya hago casi de manera automática», sostiene.

Como embajadora de Casmara, utiliza productos de la firma, entre ellos Deep Cleanser 3 in 1, antes de continuar con la hidratación. También señala entre sus productos favoritos la colección Golden Age.

Más allá de los cosméticos concretos, Rueda concede importancia al propio ritual. «Me encanta cómo deja la piel, pero también el propio ritual de utilizarla. Creo que esos pequeños momentos de cuidado son importantes», explica.

Una filosofía basada en la constancia

Más allá del ejercicio, los cosméticos o las horas de sueño, Belén Rueda tiene una cosa clara: es importante ser constante, no sirve con hacer las cosas bien durante una temporada.

A sus 60 años, la actriz no habla de fórmulas destinadas a detener el paso del tiempo. Su planteamiento es diferente: aceptar cada etapa, cuidar el cuerpo y conceder importancia también a esos pequeños momentos que permiten desconectar.

Una filosofía que combina movimiento, fuerza, descanso y cuidado de la piel, pero que, sobre todo, huye de las soluciones rápidas. En su caso, el bienestar parece construirse a partir de gestos sencillos repetidos con regularidad. Y precisamente ahí encuentra la actriz buena parte de su secreto: no en una rutina perfecta, sino en la constancia con la que intenta cuidarse incluso cuando su trabajo le obliga a cambiar de ritmo.