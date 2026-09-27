Coree Moreno, peluquero de Zendaya, explica cómo crear el corte ‘pixie’ perfecto: «Un clásico corte reinterpretado desde una mirada moderna y editorial»

Entre grandes firmas y diseños arriesgados, Zendaya y su estilista siempre han sabido cómo dar con la tecla correcta para que los looks con los que acude a cualquiera de sus apariciones en premieres estén siempre en sintonía con la temática del encuentro. El vestuario hace mucho, ¿pero qué hay del peinado? Hemos visto a Zendaya lucir todo tipo de recogidos, estilos más africanos donde entona el rizo, grandes melenas, flequillos imposibles… y ahora que ha entrado en su pixie era, sus últimas apariciones se han convertido en un haul de inspiración sobre cómo dar una nueva vida al pelo corto.

Este año, este corte extremo de estilo masculino que tanto dio que hablar en los noventa y a principios de los 2000 ha vuelto a consolidarse como una de las grandes tendencias. No es casualidad que Zendaya, ya convertido en un auténtico icono de estilo de una generación, decidiese hacer alarde de este corte en la Semana de la Moda de Nueva York.

Se ve que la actriz no tiene reparo en tomar ciertos riesgos y, por eso, si entraba en su era pixie, era para arriesgar con un corte extremo, que resulta ligero, romántico y que puede hacer match con muchos de los estilismos con los que lo hemos visto.

Porque nuevo cabello indica también nueva era, y este cabello está demostrado que es elogiado por su versatilidad. Por eso puede quedar bien con una camiseta ancha para la premier de Spiderman o con un Prada cubierto al completo de brillantes – y no lo decimos nosotras, se ha encargado ella sola de demostrarlo.

Acudió con este look a los Premios Emmy 2026, como nominada a mejor actriz principal en una serie dramática por su papel de Rue en la última temporada de Euphoria. Y, aunque no consiguió hacerse con el galardón, fue la ganadora indiscutible de la alfombra roja.

¿Cómo hacer el pixie de Zendaya?

Para la ocasión, la actriz trabajó mano a mano con el peluquero Coree Moreno para crear un look increíblemente natural, fluido, con textura y con cierta sensualidad. Y lo que hizo fue «un clásico corte pixie reinterpretado desde una mirada moderna y editorial», explica Coree Moreno a través de la marca GHD.

Lo más importante de este look es que respeta el volumen del propio corte, aprovechándose de las capas para crear ciertas capas de movimiento. Para ello, «Se secó el cabello con ghd Speed para construir la silueta y, después, se utilizó ghd Sculpt para levantar, moldear y redirigir determinados mechones, elevando algunas secciones desde la raíz y alternando la dirección de los movimientos para evitar que la textura resultara uniforme. El acabado se completó trabajando con los dedos la parte superior y el flequillo para definir los mechones», explica Moreno.

Una vez modelado con las herramientas, el toque final lo construye el acabado con los dedos, aportando un gesto más natural, especialmente en la zona superior y el flequillo, que ayuda a que el resultado conserve personalidad y no pierda ligereza. También juega con una onda más abierta y una punta ligeramente más relajada, para dejar al cabello, de modo que el peinado, además de icónico, también se convierte en algo práctico que aguanta muchas más horas en perfectas condiciones.