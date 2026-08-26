Cortes ‘Bixie’ para cabello maduro: cómo lograr que la nueva moda para el pelo te favorezca

El pelo corto atraviesa uno de sus mejores momentos. Entre las tendencias que han ido ganando terreno durante los últimos meses destaca el bixie, un corte a medio camino entre el clásico bob y el pixie que combina la comodidad de una melena corta con la suavidad y el movimiento de un cabello algo más largo.

La moda capilar lleva tiempo recuperando los cortes por encima de los hombros. No es casualidad. El pelo corto puede resultar especialmente favorecedor cuando se busca una imagen elegante, actual y sencilla de mantener. Además, al eliminar las puntas más castigadas, permite que la melena tenga un aspecto más cuidado, ligero y saludable.

No existe una edad determinada para llevarlo, pero el bixie está encontrando un público especialmente receptivo entre las mujeres maduras. A partir de los 50, muchas buscan cortes que aporten movimiento y personalidad sin obligarlas a dedicar demasiado tiempo al peinado. Y ahí es precisamente donde esta tendencia puede marcar la diferencia.

¿Qué es el corte bixie?

El nombre ya ofrece una pista sobre su origen. «Bixie» nace de la combinación de «bob» y «pixie», dos de los cortes más conocidos de la peluquería. El resultado es una melena corta que suele quedar alrededor de la nuca, con una longitud intermedia entre un pixie que ha crecido y un microbob.

Su principal atractivo está en que no resulta tan estructurado como un pixie tradicional ni tan uniforme como algunos bobs. La parte delantera puede conservar más longitud, lo que permite enmarcar el rostro y suavizar el conjunto.

Precisamente esa versatilidad hace que pueda adaptarse a mujeres de distintas edades y con diferentes tipos de cabello. El secreto está en personalizar la forma del corte en función de las características de cada melena.

La clave está en adaptarlo

Aunque las tendencias pueden servir como inspiración, ningún corte debería elegirse únicamente porque esté de moda. En el caso del bixie, esta recomendación adquiere todavía más importancia, porque pequeñas variaciones en la longitud, las capas o el volumen pueden cambiar por completo el resultado.

Sasha Leslie, estilista principal de Nicola Clarke, destaca que este corte reúne buena parte de las ventajas de los estilos cortos, pero conserva cierta suavidad gracias a una parte delantera más larga.

«Un bixie tiene todos los beneficios de un estilo corto, pero debido a que la parte delantera se mantiene más larga y suave, no tiene nada de la gravedad de otros cortes de pelo cortos», explica la estilista.

Por eso, la edad no debería ser el criterio que determine si una mujer puede o no llevarlo. Mucho más importante es tener en cuenta el estilo de vida, la textura del cabello, la forma del rostro y el tiempo disponible para mantener el peinado.

Una opción muy interesante

El bixie también ofrece posibilidades para quienes tienen el cabello rizado o grueso. En estos casos, Sasha Leslie apuesta incluso por una versión más corta o con zonas ligeramente rebajadas que permitan controlar el volumen sin perder la longitud necesaria para que el rizo conserve su personalidad.

La idea no consiste en eliminar por completo el volumen natural, sino en distribuirlo de manera que el corte resulte equilibrado. Un buen trabajo de capas puede hacer que los rizos tengan más movimiento y que el cabello no termine adquiriendo una forma excesivamente pesada.

Para quienes tienen poco tiempo para acudir a la peluquería, existe además otra posibilidad. Leslie aconseja mantener el bixie algo más largo y cercano al bob. De esta manera, el crecimiento se integra mejor en el corte y no obliga a realizar retoques con tanta frecuencia.

En cambio, cuando el cabello es fino, la estrategia cambia. En este caso puede ser preferible una silueta más definida o graduada que ayude a crear visualmente una mayor sensación de densidad.

Un corte elegante y cómodo

Otro de los puntos fuertes del bixie es su facilidad para el día a día. No necesita convertirse en un peinado excesivamente elaborado para resultar elegante. De hecho, buena parte de su atractivo reside precisamente en esa apariencia ligeramente desenfadada pero cuidada.

Según Leslie, el mantenimiento diario puede ser bastante sencillo: basta con secar el cabello y darle forma con algún producto de definición o control del encrespamiento. Para quienes prefieran un resultado más pulido, también se puede recurrir a un producto de volumen aplicado en la raíz antes del secado.

El resultado dependerá, como siempre, de la textura natural del cabello. En una melena lisa puede adquirir una apariencia más limpia y estructurada, mientras que en cabellos ondulados o rizados puede potenciar un acabado mucho más espontáneo.

Y ahí reside buena parte del éxito de esta tendencia: no obliga a renunciar a la personalidad del cabello para seguir una moda.