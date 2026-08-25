Los peluqueros lo tienen claro: estos son los 3 cortes de pelo para combatir el encrespamiento y el frizz

Cuidar el cabello es importante para mantenerlo saludable, brillante y con una apariencia cuidada. Sin embargo, el frizz puede aparecer incluso cuando se sigue una buena rutina capilar, especialmente en días húmedos o cuando el cabello está seco, debilitado o necesita mayor hidratación. Con estos 3 cortes de pelo para combatir el encrespamiento, triunfarás.

La Clínica de Freitas explica que el frizz se caracteriza por esos mechones rebeldes y desordenados que parecen resistirse a cualquier intento de doma, mostrando una textura áspera y desordenada. Suele aparecer por una combinación de factores: falta de hidratación, uso excesivo de calor, mal secado del cabello o productos inadecuados. Ese efecto encrespado puede modificar por completo un peinado y hacer que la melena parezca menos definida.

Los 3 cortes de pelo para combatir el encrespamiento y el frizz

Por suerte, existen cortes y peinados que ayudan a controlar visualmente el frizz y a conseguir un acabado más pulido. El conocido blunt bob, por ejemplo, destaca por su estructura recta y compacta, mientras que el lob ofrece una alternativa algo más larga y versátil.

Desde estilos cortos hasta melenas de diferentes longitudes, algunas opciones permiten mantener el cabello bajo control sin renunciar a las tendencias de temporada.

Blunt bob

El blunt bob es uno de los cortes más interesantes para quienes buscan una melena con apariencia elegante. Se caracteriza por presentar una línea recta y definida, generalmente a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo. Según Melville&Co, es adecuado para afilar una cara ovalada y el mejor corte de pelo que permite los cabellos finos y lisos, es atemporal y de los más demandados de todos los tiempos.

Al reducir las capas, el cabello adquiere una estructura más compacta que puede facilitar el control de los cabellos rebeldes. Para potenciar el efecto, se puede peinar con las puntas ligeramente hacia dentro y aplicar un producto ligero de acabado para mantener la superficie más uniforme.

Lob

El lob, abreviatura de long bob, mantiene las ventajas visuales del bob pero ofrece algunos centímetros más de longitud. Suele llegar aproximadamente hasta los hombros o la zona de la clavícula.

Es una alternativa especialmente versátil porque permite llevarlo liso, con ondas suaves o incluso recogido. Una raya bien definida y un acabado ligeramente pulido pueden ayudar a conseguir una apariencia ordenada cuando el frizz se hace más evidente.

Moño bajo pulido

El moño bajo es una solución práctica para los días en los que el cabello presenta mucho frizz. Consiste en recoger la melena cerca de la nuca y sujetarla formando un moño.

Para conseguir un resultado más elegante, se puede marcar la raya en el centro y peinar suavemente la parte superior. Un sérum o crema de peinado puede ayudar a controlar los pequeños cabellos que sobresalen.

Otros peinados que puedes llevar para decir adiós al encrespamiento

Coleta baja

Este es otro peinado sencillo que permite mantener el cabello recogido y controlado. Puede llevarse con una raya central para conseguir un acabado sofisticado o ligeramente lateral para un resultado más relajado.

Una opción interesante consiste en cubrir la goma con un pequeño mechón de cabello. Este detalle transforma una coleta básica en un peinado más cuidado y elegante.

Trenza lateral

Las trenzas son una alternativa perfecta cuando se quiere controlar el cabello sin utilizar herramientas de calor. La trenza lateral permite recoger buena parte de la melena y, al mismo tiempo, mantener un acabado desenfadado.

Puede hacerse ligeramente despeinada según el resultado que se busque. En cabellos con textura natural, incluso algunos mechones sueltos pueden integrarse en el look sin que el frizz sea el protagonista.

Ondas suaves

Intentar alisar completamente un cabello con tendencia al frizz no siempre es la mejor opción. Las ondas suaves pueden ayudar a integrar los cabellos que presentan movimiento y crear una textura uniforme.

La clave está en evitar ondas demasiado marcadas. En melenas con textura natural, definir las ondas con productos hidratantes puede resultar suficiente para conseguir un aspecto más controlado.

Consejos para combatir el frizz

Mantén el cabello hidratado

Utiliza productos adecuados para las necesidades de tu cabello y presta especial atención a las puntas.

No frotes el cabello con una toalla

Presiona suavemente para retirar el exceso de agua y reducir la fricción.

Utiliza una toalla de microfibra

Puede ayudar a disminuir la fricción durante el secado.

Evita lavar el cabello con agua demasiado caliente

El agua templada puede ser una alternativa más adecuada para la rutina capilar.

Desenreda con cuidado

Comienza por las puntas y avanza progresivamente hacia la raíz.

Aplica protector térmico

Si vas a utilizar herramientas de calor, incorpora siempre un producto diseñado para proteger la fibra capilar.

Elige el corte según su textura

Un buen corte puede facilitar mucho el peinado diario y ayudar a controlar el volumen.