Mientras Ceuta mira a Marruecos, una boda real pone el foco en la hermana de Mohamed VI: ¿cuánto sabes sobre Lalla Meryem?
La boda de Moulay Idriss Filali, sobrino de Mohamed VI a vuelto a poner el foco sobre la familia real marroquí
El enlace con Ahlam Oumha se celebró en la residencia de Lalla Meryem
Lalla Meryem, hermana mayor de Mohamed VI, es una de las figuras más destacadas de la familia real
Mientras todas las miradas están puestas estos días en Marruecos y en la situación de Ceuta, una noticia de la familia real alauita ha vuelto a colocar a uno de sus miembros en el foco. Moulay Idriss Filali, sobrino de Mohamed VI e hijo de la princesa Lalla Meryem, acaba de contraer matrimonio con Ahlam Oumha en una ceremonia familiar y privada celebrada en la residencia de su madre. Un enlace que ha contado con la bendición del monarca y que ha permitido conocer un poco más de cerca a una familia marcada por el hermetismo, donde algunos de sus integrantes mantienen una presencia pública muy limitada pese a su estrecha relación con el trono.
Precisamente, la boda ha servido para poner el foco en Lalla Meryem, hermana mayor de Mohamed VI y una de las mujeres con mayor peso dentro de la familia real marroquí. A sus 64 años, la princesa ha desarrollado durante décadas una importante labor social, cultural y humanitaria, además de representar en numerosas ocasiones a su hermano en actos internacionales. Madre de dos hijos, abuela y figura habitual en encuentros con personalidades como Brigitte Macron o Máxima de los Países Bajos, Lalla Meryem mantiene, sin embargo, una vida personal mucho más reservada. ¿Cuánto sabes realmente sobre ella, su familia y su papel dentro de la monarquía marroquí? Pon a prueba tus conocimientos con este quiz.
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