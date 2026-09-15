Mientras Ceuta mira a Marruecos, una boda real pone el foco en la hermana de Mohamed VI: ¿cuánto sabes sobre Lalla Meryem?

Mientras todas las miradas están puestas estos días en Marruecos y en la situación de Ceuta, una noticia de la familia real alauita ha vuelto a colocar a uno de sus miembros en el foco. Moulay Idriss Filali, sobrino de Mohamed VI e hijo de la princesa Lalla Meryem, acaba de contraer matrimonio con Ahlam Oumha en una ceremonia familiar y privada celebrada en la residencia de su madre. Un enlace que ha contado con la bendición del monarca y que ha permitido conocer un poco más de cerca a una familia marcada por el hermetismo, donde algunos de sus integrantes mantienen una presencia pública muy limitada pese a su estrecha relación con el trono.

Precisamente, la boda ha servido para poner el foco en Lalla Meryem, hermana mayor de Mohamed VI y una de las mujeres con mayor peso dentro de la familia real marroquí. A sus 64 años, la princesa ha desarrollado durante décadas una importante labor social, cultural y humanitaria, además de representar en numerosas ocasiones a su hermano en actos internacionales. Madre de dos hijos, abuela y figura habitual en encuentros con personalidades como Brigitte Macron o Máxima de los Países Bajos, Lalla Meryem mantiene, sin embargo, una vida personal mucho más reservada. ¿Cuánto sabes realmente sobre ella, su familia y su papel dentro de la monarquía marroquí? Pon a prueba tus conocimientos con este quiz.

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