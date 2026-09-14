Valentina Suárez-Zuloaga desvela por qué la Reina Letizia no asiste a MBFWM: «Ir a un desfile demuestra el apoyo a un diseñador en concreto»

La Reina Letizia se ha convertido en una de las principales embajadoras de la moda española dentro y fuera de nuestras fronteras. Cada una de sus apariciones despierta una enorme expectación y puede transformar la trayectoria de una firma desconocida en cuestión de horas. Valentina Suárez-Zuloaga, directora creativa de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, reconoce su poder y le abre públicamente las puertas de la pasarela: «Está invitadísima».

Suárez-Zuloaga conoce bien el efecto Letizia. Es Fascinating, la plataforma de moda española que fundó junto a su madre Margarita Ruyra de Andrade, comercializa los diseños de Leyre Doueil, una de las creadoras elegidas en varias ocasiones por la Reina.

La primera vez que doña Letizia apareció con una de sus prendas fue especialmente significativa. La esposa del Rey Felipe VI escogió un vestido de la creadora vasca para un acto celebrado en el País Vasco, una coincidencia que multiplicó el simbolismo del estilismo. «Fue un momento muy importante para nosotros y totalmente inesperado, porque nunca sabes si ese vestido se va a llegar a lucir», recuerda Suárez-Zuloaga. «Estábamos todos felices en la oficina y la diseñadora estaba emocionada y muy agradecida».

Para la directora creativa de MBFWMadrid, el apoyo de la Reina posee una repercusión difícil de igualar: «Su Majestad es el mayor escaparate y quién mejor puede representar actualmente la moda española en el mundo».

¿Pero veremos algún día a doña Letizia sentada en la primera fila de la Fashion Week madrileña? «No lo sé, eso lo tendremos que ver», responde Suárez-Zuloaga, antes de dejar clara su disposición: «Sin duda, está invitadísima».

La directora creativa entiende, sin embargo, la dificultad institucional que podría implicar su asistencia al desfile de una firma concreta. Sentarse en una primera fila puede interpretarse como un respaldo explícito a un diseñador frente a los demás.

«Cuando vas a un desfile estás mostrando apoyo a un diseñador específico. Entiendo que pueda existir cierto cuidado para no posicionarse a favor de uno y no de otro», reconoce. Aun así, considera que existen otras fórmulas para que la Reina se acerque a MBFWMadrid y muestre su respaldo al conjunto de la industria, como visitar las actividades dedicadas a los artesanos y patrocinadores.

La relación de Valentina Suárez-Zuloaga con el mundo creativo viene también marcada por su propia historia familiar. Descendiente del pintor Ignacio Zuloaga, admite que haber crecido rodeada de arte ha influido en su manera de interpretar la moda.

«Mi padre siempre dice que más del 90% de lo que somos es genética», comenta. Sin embargo, asegura que su herencia artística no se traduce únicamente en una atracción por lo estético, sino en la necesidad de entender cada creación dentro de su contexto.

«No veo el arte sólo como una expresión o como algo bonito que observar. Me interesa saber por qué se pintó una obra, quién la estaba mirando y qué conversaciones generó», explica. Esa misma lectura es la que traslada a los diseñadores: quiénes son, a qué público hablan y por qué crean determinadas colecciones en un momento concreto.

Su visión de la elegancia también va más allá de la ropa. Para Suárez-Zuloaga, no depende exclusivamente de una tendencia, una marca o una determinada manera de vestir.

«La elegancia siempre está ligada a una manera de ser, de estar, de relacionarte con tu entorno y de hablar», sostiene. Y añade una afirmación tajante: «Una persona elegante también tiene que ser educada. Me resulta muy difícil considerar elegante a alguien que no tiene educación».

En términos puramente estéticos, su regla es sencilla: «Menos es más». Pero incluso entonces insiste en que ningún vestido puede sustituir aquello que realmente distingue a una persona: «La elegancia es, sobre todo, una cuestión de actitud».