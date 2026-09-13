Hace 27 años, una famosa serie española sorprendió con una invitada inesperada: Lara Croft, la heroína oficial de los videojuegos

En los 90, el mundo no estaba tan conectado. Pero eso no evitó que algunas series españolas viviesen crossovers (encuentros de universos ficcionales) tan inesperados como alocados. Por ejemplo, Leslie Nielsen apareció en Periodistas y Britney Spears tuvo un icónico cameo en Médico de familia. Sin embargo, ninguna de estas apariciones está a la altura del capítulo más surrealista de Compañeros, donde estuvo presente una de las heroínas más conocidas del mundo de los videojuegos: Lara Croft.

Antes de que el personaje diese el salto por primera vez en el cine de la mano de Angelina Jolie y que, años después, fuese interpretado por Alicia Vikander en un malogrado reboot y por Sophie Turner en una futura serie para Prime Video; la imagen de la aventurera creada por Eidos Interactive estaba asociada al diseño de polígonos original de la protagonista del juego Tomb Raider, lanzado en 1996 para la Sega Saturn y después, Playstation. No obstante, en una época donde los gráficos todavía no respondían de forma entusiasta a un realismo aceptable para los consumidores, los estudios de videojuegos contrataban a modelos y actrices que asumiesen el personaje en la realidad, auspiciando las diferentes campañas de marketing, como publicaciones en entrevistas, anuncios y, sin duda, su aparición más llamativa: ser el interés romántico del personaje de Luismi (Manuel Feijóo) en el episodio 11 de la cuarta temporada de la mítica serie que emitía Antena 3 Televisión.

La actriz en cuestión fue la que por aquel entonces era la modelo oficial de la propiedad intelectual, Lara Weller.

Lara Croft apareció en un capítulo de la serie ‘Compañeros’

A nivel narrativo, la aparición de Lara Croft en Compañeros fue claramente gratuita. En lo económico, no. Su presencia formó parte de una campaña publicitaria, formando parte de una de las subtramas de un episodio que se lanzó a la parrilla televisiva patria, unos días antes del lanzamiento en Europa de la que fue la cuarta entrega de la franquicia, Tomb Raider: The Last Revelation.

En la historia, Luismi, tras una malograda cita con su novia, acaba metido por accidente en un lío con varios matones del que le salva la propia Lara Croft. De todo ello sale con una misteriosa bolsa y, aunque nadie lo cree, al final la heroína aparece para recuperarla, darle las gracias al alumno del colegio Azcona y, antes de irse, revelar su nombre.

La producción de la serie incluyó efectos del sonido y la música oficial del juego, dejándonos hoy una anécdota que se siente como una radiografía precisa de la España de su tiempo, con un ejercicio de marketing tremendamente pionero para la época.

Para los más curiosos, el capítulo está disponible para ver bajo suscripción en la plataforma de Prime Video.