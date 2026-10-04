Paramount lo hace oficial: la mejor película de zombis de la historia confirma secuela y recupera a su protagonista tras 13 años de espera

Si lo vuestro son las ficciones los zombis tenemos una buena noticia: Paramount acaba de anunciar que la secuela de Guerra Mundial Z está en marcha. 13 años después del estreno de esta película que se convirtió en la más taquillera de la historia con una recaudación de 540 millones de dólares, parece que esta secuela de la película de Max Brooks está ya en marcha. Una noticia que se anunció el pasado 18 de septiembre a través de Deadline que afirma que los acuerdos ya están cerrados. Hay que recordar que el proyecto está circulando desde 2013 y ha estado detenido en varias etapas. Ahora, por fin retoma su desarrollo con Edward Berger como director y, además, contará como protagonista de nuevo con el actor Brad Pitt que volverá a interpretar el papel de Gerry Lane, un investigador de las Naciones Unidas que intentará evitar el fin de la civilización.

Si bien la película Guerra Mundial Z estaba dirigida por Marc Forster, ahora estará tras las cámaras Edward Berger, al que conocemos por la dirección de las películas Conclave y Sin novedad en el frente, y Dennis Kelly que es conocido por su trabajo en la cinta Utopia será el guionista. El director Edward Berger trabajó recientemente con Brad Pitt en The Riders, una producción de A24 actualmente en posproducción y gracias a esa colaboración comenzaron los primeros contactos entre ambos para esta secuela. Si queréis ir recordando lo que pasó en la cinta Guerra Mundial Z, podéis ver esta original cinta en la plataforma de streaming Netflix.

Lo que sabemos de la secuela de Guerra Mundial Z

Aunque todavía casi no hay detalles sobre este nuevo proyecto, que se encuentra en preproducción, Paramount ya ha confirmado que seguirá adelante con esta secuela y que el actor Brad Pitt protagonizará la película. La producción corre a cargo de Plan B Entertainment y cuenta también con Brad Pitt, Dede Gardner y Jeremy Kleiner.

Según The Hollywood Reporter, fue Brad Pitt el que le propuso a Berger continuar con la franquicia de zombis mientras rodaban The Riders. Los dos acordaron retomar la idea de la secuela de Guerra mundial Z después de que terminase ese rodaje.

En cuanto al guionista Dennis Kelly es conocido, además de por Utopía, por haber ganado de un premio Tony por el guion de Matilda: The Musical y el de la película Together en 2021.

Aunque todavía no se sabe cuál será el punto de partida de esta nueva cinta, lo más seguro es que sea años más tarde de lo que ocurrió en la primera entrega cuando surja una nueva amenaza que ponga en peligro a la humanidad.

Por supuesto, en este momento no se sabe cuándo se estrenará, esta secuela de Guerra Mundial Z está claro que Paramount querrá aprovechar el tirón que tiene ahora mismo Brad Pitt tras el éxito de las cintas F1: La película y Tras el corazón de la bestia.

Una película de zombies llamada Guerra Mundial Z

Hay que recordar que esta película es considerada por muchos amantes de las películas de zombis una de las mejores del género y un punto y aparte ya que supuso una forma diferente de enfocar este tipo de cintas. La película Guerra Mundial Z se estrenó en 2013 y estaba basada en la colección de relatos World War Z: An Oral History of the Zombie War publicada en 2006 de Max Brooks.

La película Guerra Mundial Z cuenta la historia de Gerry Lane, un exempleado de las Naciones Unidas, papel interpretado por el actor Brad Pitt, que recorre el mundo en busca de una solución ante una pandemia zombi. El investigador tendrá que recorrer el mundo entero buscando la solución para frenar esa terrorífica legión de muertos vivientes que habitan en nuestro planeta.

Como hemos comentado, esta película fue un gran éxito y arrasó en la taquilla todo el mundo y en España con una recaudación de más de 540 millones de dólares. Aunque también hay que recordar que esta cinta contó con un presupuesto de 190 millones de dólares, lo que la convirtió en la producción de zombis más cara de la historia.

La película, además de por Brad Pitt, estaba protagonizada con las actrices Mireille Enos (Good Omens) y Daniella Kertesz. Además, contó en el reparto con actores conocidos como Matthew Fox (Perdidos), David Morse (La milla verde), Ruth Negga (Loving) o James Badge Dale (Iron Man), entre muchos otros.

Todavía no sabemos si alguno de estos actores estará en la secuela de Guerra Mundial Z, pero estaremos muy atentos este año a las noticias que nos lleguen de esta producción que seguro va a convertirse en una de las más esperadas los próximos años.