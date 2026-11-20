Rosalía ha vuelto a demostrar que no necesita subirse a un escenario para convertirse en la protagonista indiscutible de una noche. Este viernes, 20 de noviembre, la cantante catalana ha acaparado todas las miradas durante su llegada a la 21.ª edición de LOS40 Music Awards Santander, celebrada en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Una cita muy especial para la intérprete de Despechá, que no solo partía como la artista más nominada de esta edición, con siete candidaturas, sino que también era uno de los rostros más esperados de la alfombra roja. Y, como era de esperar, su aparición no ha dejado indiferente a nadie.

La artista se ha dado un auténtico baño de masas en una de las grandes noches de la música, donde su presencia ha despertado una enorme expectación. Sin embargo, más allá del entusiasmo que genera cada una de sus apariciones públicas, ha habido un detalle que ha conseguido robarle buena parte del protagonismo: el sorprendente pájaro blanco que ha lucido sobre su cabeza. Un accesorio de lo más llamativo que ha convertido un estilismo aparentemente sencillo en una de las propuestas más originales de la velada.

Noticia en ampliación…