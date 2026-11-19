La presencia española tiene un peso destacado en el GTA VI, contando con artistas como Rosalía, Judeline y BB Trickz, que no han pasado por alto en Cocoteo FM, la emisora más escuchada y popular entre los jugadores de la nueva entrega de Rockstar Games.

La artista catalana aparece con Candy, canción incluida en su álbum Motomami. La gaditana Judeline, una de las voces emergentes de la música española, aporta Besito, mientras que BB Trickz incorpora su estilo urbano con Malvada. Tres temas que sitúan a la música española dentro de la propuesta urbana y latina del título. A ellas se suma el rapero sevillano Haze, que participa junto a Anuel AA en Amanece.

La artista española Judeline está oficialmente en la radio del GTA VI. Su canción “Besito” está en la emisora Cocoteo FM. https://t.co/QdRzsF91kF — ceciarmy (@ceciarmy) November 18, 2026

Bad Bunny lidera la sección latina

La música latinoamericana ocupa buena parte de las canciones que se podrán escuchar en Cocoteo FM. Bad Bunny es uno de los artistas con mayor presencia, con cuatro participaciones: EoO, Otra Noche en Miami, 25/8 y Mojabi Ghost, esta última junto al productor Tainy.

La emisora también incluye a Rauw Alejandro, con Macacoa 2000; Feid, con Chorrito pa las ánimas; y Young Miko, con Ni le cabe. A esta selección se incorporan Myke Towers, con Girl; Romeo Santos y El Chaval de la Bachata, con Canalla; y Tokischa y Bulin 47, con Celos.

El listado reúne a otros nombres de la escena urbana y del reguetón, como Farruko, El Alfa y Axel Rulay, que colaboran en Si Es Trucho Es Trucho. También aparecen Latin Mafia y Omar Apollo, con Hecho para ti, además de Tainy y Bad Bunny con su colaboración Mojabi Ghost. La selección se completa con artistas como Elvis Crespo, MJ Nebreda, Calle 13, Karol G, Mariah Angeliq, RaiNao, El Laberinto del Coco, Jhayco, Chimbala y Omega.

COCOTEO FM – Tracklist (GTA VI) (Update 5) https://t.co/vs7oFfc8SI — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) November 18, 2026

Dua Lipa, Billie Eilish y Charli XCX también estarán presentes

La propuesta musical de GTA VI no se limita sólo al reguetón, Flash FM, otra de las emisoras del videojuego, apuesta por el pop internacional y la música electrónica, con artistas de primer nivel. Entre los nombres que recoge la selección publicada por La Guía GO figuran Dua Lipa, con Houdini; Billie Eilish, con Lunch; y Charli XCX, con Good Ones.

La lista también incorpora a Chappell Roan, Tate McRae, Ariana Grande junto a Zedd, Drake, The Weeknd y Justin Bieber, acompañado por BloodPop. Junto a ellos aparecen nombres como JISOO, Zara Larsson, PinkPantheress, Addison Rae, Gorillaz, Robyn y Natasha Bedingfield.

La banda sonora cuenta también con Flower in a Hurricane, tema asociado a la presentación del videojuego y en el que participan Justice, SZA, Tame Impala y King Gizzard & the Lizard Wizard. La canción conecta el sonido electrónico contemporáneo con la estética musical de anteriores entregas de la saga.

Con esta selección, GTA VI reúne diferentes generaciones y estilos musicales en sus emisoras. La presencia de Rosalía, Judeline y BB Trickz sitúa a las artistas españolas entre los nombres que acompañarán a los jugadores durante sus recorridos por Vice City, dentro de una banda sonora que combina música urbana, reguetón, pop y electrónica.