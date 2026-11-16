Así es GTA VI, el videojuego más esperado del mundo: las claves que debes conocer antes de empezar a jugar

La espera está a punto de llegar a su fin; Grand Theft Auto VI saldrá a la venta por fin esta misma semana después de múltiples retrasos y más de una década desde el lanzamiento de su título anterior. Este juego se prepara para convertirse en uno de los lanzamientos más grandes de la historia, tras una campaña promocional que ha generado una enorme expectación entre los seguidores de la saga. Antes de comenzar la aventura, estas son las diez claves que debes conocer antes de empezar a jugar.

La fecha de lanzamiento

La fecha oficial de lanzamiento es el jueves 19 de noviembre. Rockstar Games confirmó esta fecha después de modificar sus planes iniciales de publicación y posponer su lanzamiento inicial. El videojuego estará disponible desde la medianoche local del día del estreno, según la información facilitada por la compañía.

Sólo estará disponible inicialmente para PS5 y Xbox Series X/S

Una de las cuestiones más importantes es la compatibilidad. GTA VI llegará inicialmente a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Rockstar no ha anunciado una fecha de lanzamiento para PC, por lo que los jugadores de ordenador tendrán que esperar a una posible confirmación. Tampoco habrá versión para PS4 ni Xbox One, aunque, Microsoft ha confirmado a través de redes sociales que el juego se podrá streamear a través de la Xbox One.

Grand Theft Auto VI is coming to XBOX Cloud Gaming at launch! Starting November 19 at 1AM ET, you can stream it on XBOX One and XBOX Series X|S. Play it natively on XBOX Series X|S for the highest fidelity experience. Pre-install is now available, so you’re ready to play at launch: https://t.co/1zrDSlEng7 — XBOX (@XBOX) November 10, 2026

Lucía y Jason, los protagonistas

Por primera vez en la saga, la historia tendrá como protagonista a una mujer, Lucía Caminos, que junto a Jason Duval compartirán el peso de la aventura. Ambos forman una pareja que se verá envuelta en una trama criminal que irá mucho más allá de sus primeros planes. La relación entre los dos será uno de los elementos centrales del argumento.

Vice City regresa en una versión completamente renovada

El videojuego recuperará Vice City, una de las localizaciones más icónicas de la saga que tuvo como protagonista a Tommy Vercetti. Sin embargo, no sólo será una simple reproducción de este escenario; Rockstar ha construido una nueva versión de la ciudad inspirada en Miami, incluyendo el estado ficticio de Leonida, una recreación de Florida en Estados Unidos.

El primer país que podrá jugar

El país afortunado será Nueva Zelanda, y se debe a que Rockstar ha fijado el lanzamiento del juego para la medianoche del 19 de noviembre según la hora de cada región. Debido a su ubicación, Nueva Zelanda alcanza ese momento antes que la mayoría de los países. Grand Theft Auto VI estará disponible en el país de Oceanía 12 horas antes que en España y hasta con una diferencia de unas 20 horas con algunos de los países en los que la medianoche llegará más tarde, como por ejemplo México y los de Centroamérica.

GTA VI llegará sin modo online

Rockstar Games lanzará solamente el modo campaña por el momento. Los jugadores podrán disfrutar de la historia de Lucía y Jason desde el primer día, pero no tendrán disponible la nueva versión de GTA VI Online. La compañía todavía no ha anunciado cuándo llegará el modo multijugador ni ha concretado sus características. Algunas informaciones apuntan a un posible estreno en 2027, aunque esa fecha no está confirmada oficialmente.

La edición física no incluirá un disco

Otro detalle que conviene conocer antes de comprarlo es el formato físico. La edición en caja de GTA VI no incluirá un disco, sino un código de descarga. Por tanto, quienes opten por esta versión necesitarán una conexión a Internet para descargar el videojuego en su consola.

Dos ediciones disponibles

Rockstar ha puesto a la venta dos versiones del juego, la edición estándar y una Ultimate Edition. La primera tiene un precio de 79,99 euros y únicamente incluye el juego, mientras que la edición Ultimate incluye, por un precio de 99,99 euros el videojuego, incorporando contenidos adicionales, como vehículos, ropa, elementos para personalizar la experiencia y otras ventajas repartidas por la aventura.

La precarga ya está disponible

Los jugadores que hayan reservado el videojuego en formato digital ya pueden descargarlo antes del estreno. Rockstar activó la precarga el 10 de noviembre para que los usuarios puedan tener los archivos instalados antes de hacer uso del juego en el mismo momento del lanzamiento. Eso sí, descargarlo previamente no te permite acceder a la partida antes del 19 de noviembre.

El rendimiento estará condicionado por la consola

Rockstar ha explicado que GTA VI apunta a funcionar a 30 fotogramas por segundo para mantener el nivel de detalle gráfico y la densidad de sus escenarios. La compañía también ha confirmado mejoras visuales específicas para PS5 Pro, entre ellas una mayor claridad mediante PSSR y sombras con trazado de rayos. En PS5, el juego aprovechará las funciones hápticas del mando DualSense y el audio espacial.

GTA VI afronta así sus últimos días antes de salir a la venta. El regreso a Vice City, la incorporación de Lucia y Jason y la expansión del mapa a todo el estado de Leonida marcarán una entrega que Rockstar lleva años preparando. El 19 de noviembre comenzará una nueva época para los seguidores de la franquicia.