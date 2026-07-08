‘GTA VI’ dispara las descargas del resto de la saga: más de 10,6 millones en el primer semestre de 2026

La larga espera para el ansiado Grand Theft Auto VI está teniendo un impacto indirecto en el comportamiento de los fanáticos de esta saga. De acuerdo con los datos de Softonic, plataforma líder mundial en distribución de software, las descargas del resto de títulos de la franquicia Grand Theft Auto acumulan 10.655.520 descargas entre enero y junio de 2026.

La espera por Grand Theft Auto VI ya está teniendo un impacto tangible en el comportamiento de los jugadores. Según los datos de Softonic, las descargas mundiales de los principales títulos de la franquicia Grand Theft Auto alcanzaron 10.655.520 descargas entre enero y junio de 2026, un número que viene a reflejar el gran interés por revisitar clásicos y hits de la saga antes de la llegada de la nueva entrega en noviembre de este año.

Los más descargados

Dentro de esta cifra, encontramos a la cabeza a GTA San Andreas. La impresionante historia de CJ alcanza las 5.081.401 descargas en todo el mundo durante el primer semestre de 2026. El título llegó a un pico de 1.031.694 descargas en enero de 2026 y se mantuvo rozando el millón en el resto de meses, consolidándose como el juego más popular de la franquicia.

En la segunda posición se encuentra GTA V, con un total de 2.401.412 descargas entre enero y junio de 2026. La última entrega antes de la deseada llegada del capítulo VI alcanzó su mejor resultado en mayo con 501.934 descargas. Este resultado, que viene a demostrar las preferencias de la comunidad, viene fuertemente influenciado por parte online, en la que en los últimos meses ha habido novedades que han impulsado sus descargas. La cifra también se explica por el deseo de vivir la historia de Franklin, Michael y Trevor en Los Santos antes de dar el salto de nuevo a Vice City con la sexta entrega.

Completando el podio está GTA Vice City, que sigue despertando el interés tanto en jugadores veteranos como en las nuevas generaciones. Nunca pasa de moda este clásico que tiene lugar en Vice City, ciudad ambientada en Miami, y que es la misma en la que se desarrollarán los hechos del ansiado GTA VI. En lo que va de año acumula 1.630.514 descargas y su pico tuvo lugar en mayo con 550.560 descargas.

La tendencia también beneficia a otros títulos del universo Grand Theft Auto. Versiones móviles, ediciones adaptadas y clásicos como GTA III continuaron registrando un volumen relevante de descargas con un total de 259.899 en Softonic, plataforma segura de descarga de software.

Más de dos millones de descargas en solo un mes

El mejor mes para la saga fue mayo de 2026, cuando las descargas conjuntas alcanzaron 2.285.233, muy por encima de los 1.383.629 registros de febrero de 2026. Esta evolución pone de manifiesto cómo la conversación en torno a Grand Theft Auto VI está reactivando el interés por todo el catálogo de Rockstar Games.

Con millones de jugadores reviviendo a Los Santos, San Andreas, Vice City y Liberty City, los datos de Softonic confirman que el fenómeno GTA vive un nuevo auge incluso antes de que Grand Theft Auto VI llegue oficialmente al mercado.