PlayStation confirma el giro más radical y avisa: lo que va a pasar con sus juegos no lo habíamos visto antes

Sony ha anunciado una de las decisiones más trascendentales de la historia de la marca PlayStation. La compañía abandonará la producción de videojuegos en formato físico para sus consolas a partir de enero de 2028, una medida que afectará tanto a los títulos desarrollados por sus propios estudios como a los publicados por compañías externas. Con este movimiento, la empresa japonesa culmina una transición hacia un modelo completamente digital que llevaba años gestándose y que refleja el cambio en los hábitos de consumo de millones de jugadores en todo el mundo.

La decisión supone que, desde enero de 2028, todos los nuevos lanzamientos para PlayStation se distribuirán exclusivamente mediante descarga digital a través de PlayStation Store. Los videojuegos publicados antes de esa fecha seguirán comercializándose en formato físico mientras haya existencias y los discos ya adquiridos continuarán siendo compatibles con las consolas correspondientes.

El anuncio también viene acompañado de otra medida significativa: el cierre definitivo de las tiendas digitales de PlayStation 3 y PS Vita, previsto para 2027. De este modo, Sony pondrá fin al soporte comercial de dos de sus plataformas más veteranas, aunque los usuarios podrán seguir descargando durante un tiempo los contenidos que ya hayan comprado, si bien la compañía no ha concretado hasta cuándo mantendrá ese servicio.

El fin de una era

La desaparición de los nuevos juegos en Blu-ray marca el final de un modelo que ha acompañado a PlayStation desde su nacimiento en 1994. Durante más de tres décadas, las distintas generaciones de la consola han utilizado soportes físicos, primero CD, posteriormente DVD y finalmente Blu-ray, que permitían a los jugadores comprar, intercambiar, prestar o revender sus videojuegos.

Con la llegada del modelo exclusivamente digital, esa posibilidad desaparecerá para los futuros lanzamientos. Los jugadores ya no podrán adquirir una copia física de los nuevos títulos ni venderlos posteriormente en el mercado de segunda mano. Todo el catálogo quedará asociado a la cuenta personal del usuario en PlayStation Network.

¿Afectará a Xbox y Nintendo?

La histórica decisión de Sony de poner fin a los juegos físicos podría actuar como el catalizador definitivo para que Xbox dé el salto total al formato digital, algo que Microsoft lleva años priorizando a través de servicios como Xbox Game Pass.

De hecho, las filtraciones sobre sus futuros hardwares ya apuntan a consolas exclusivamente digitales, y la marca ya prepara herramientas como Disc-to-Digital para permitir a sus usuarios convertir sus viejos discos físicos en licencias virtuales.

Por el contrario, Nintendo se mantendrá al margen de esta decisión, debido a su hardware único. Al utilizar cartuchos de memoria flash en lugar de discos ópticos, la compañía de Mario y Zelda no depende de la misma cadena de producción que Sony y Xbox, lo que le permite mantener sus propias fábricas operativas sin pérdidas.

Las tiendas de videojuegos cargan contra Sony

El anuncio de Sony ha provocado la respuesta inmediata por parte de los principales minoristas del sector, con la cadena GAME España liderando una dura ofensiva pública bajo el lema de que «no se van a quedar de brazos cruzados».

En un comunicado oficial emitido a través de sus canales corporativos, la compañía ha hecho un llamamiento directo a la comunidad de jugadores para «defender lo que nos importa». Las tiendas especializadas denuncian que la eliminación de los discos en 2028 no responde a una demanda real, sino a una estrategia corporativa para imponer un monopolio absoluto en la distribución a través de la PlayStation Store, lo que arrebatará de forma definitiva la «libertad de elección» del consumidor a la hora de adquirir sus contenidos.

Otras distribuidoras nacionales como Meridiem Games centran su protesta en la pérdida de derechos fundamentales para los usuarios. En sus comunicados recalcan con dureza que, al extinguirse el Blu-ray, se destruye la posibilidad de «prestar juegos a amigos, heredar colecciones o acudir al mercado de segunda mano para financiar nuevas compras».