Así ha sido el State of Play de PlayStation: desde un vistazo a ‘Marvel’s Wolverine’ a un ‘God of War’ nuevo

Sony celebró este martes una de las ediciones más potentes de State of Play de los últimos años, una presentación de más de una hora de duración en la que la compañía mostró nuevos videojuegos para PlayStation 5, anunció fechas de lanzamiento y sorprendió con el regreso de algunas de sus franquicias más importantes. El evento estuvo protagonizado por dos nombres propios: Marvel’s Wolverine (Marvel: Lobezno, en España) y God of War: Laufey, aunque la retransmisión dejó muchas más novedades para los jugadores de la consola de Sony.

La presentación arrancó con un extenso vistazo a Marvel’s Wolverine, el esperado videojuego de Insomniac Games protagonizado por Lobezno. Tras años de silencio desde su anuncio inicial, Sony mostró varios minutos de jugabilidad en los que se pudo ver el tono violento y adulto de la aventura, así como nuevos personajes del universo Marvel. El tráiler confirmó además que el juego llegará en exclusiva a PlayStation 5 el próximo 15 de septiembre de 2026.

Las imágenes permitieron observar un sistema de combate mucho más agresivo que el visto en la saga Spider-Man, con Logan utilizando sus garras en enfrentamientos especialmente sangrientos. Además, aparecieron personajes como Jean Grey, Dientes de Sable y Mística, lo que apunta a una historia con una importante presencia mutante.

Sin embargo, la gran sorpresa del State of Play llegó en el tramo final del evento. Santa Monica Studio presentó oficialmente God of War: Laufey, una nueva entrega de la popular franquicia que estará protagonizada por Faye, la esposa de Kratos. El anuncio pone fin a meses de rumores sobre el futuro de la saga y abre una nueva etapa dentro del universo nórdico construido por el estudio en los últimos años.

Según lo mostrado por Sony, la aventura permitirá conocer más detalles sobre uno de los personajes más importantes y a la vez más misteriosos de la historia reciente de God of War. Aunque Kratos seguirá teniendo presencia en el universo de la saga, el foco narrativo recaerá sobre Faye y su propio viaje, ampliando la mitología de una de las licencias más exitosas de PlayStation.

With the fate of humans and mutants hanging in the balance, Logan knows the world needs a hero. However, they’ll have to settle for Wolverine. Get an expanded gameplay look at Marvel’s Wolverine, arriving on PlayStation 5 consoles September 15, 2026. Pre-order now.… pic.twitter.com/Y4DXl8NyJ3 — Marvel Entertainment (@Marvel) June 2, 2026

Otras novedades

Más allá de los exclusivos de Sony, el State of Play también sirvió para actualizar el estado de numerosos títulos de terceros. Entre ellos destacó Control: Resonant, la secuela del aclamado juego de acción sobrenatural de Remedy Entertainment, que mostró nuevas secuencias de gameplay y confirmó su lanzamiento para este mismo año.

Otro de los juegos que acaparó la atención fue Silent Hill: Townfall, la nueva entrega de la legendaria saga de terror psicológico de Konami. El proyecto volvió a dejar imágenes inquietantes y confirmó su estreno para septiembre de 2026.

Capcom también tuvo protagonismo gracias a Onimusha: Way of the Sword, que mostró nuevas escenas de acción samurái y confirmó su lanzamiento para finales de septiembre. Por su parte, Bandai Namco presentó Ace Combat 8: Wings of Theve, una nueva entrega de la veterana franquicia de combate aéreo que llegará en octubre.

Entre las sorpresas más celebradas por los aficionados destacó el anuncio de Until Dawn 2, secuela del exitoso juego de terror interactivo de Supermassive Games. Aunque no cuenta todavía con una fecha definitiva, Sony confirmó que llegará en 2027.

La compañía también aprovechó la presentación para mostrar novedades de Phantom Blade Zero, Dune: Awakening, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Kemuri y Marvel Tokon: Fighting Souls, ampliando así un catálogo que apunta a un final de año especialmente cargado para PlayStation 5.