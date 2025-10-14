Adiós a Marvel’s Wolverine en España: la razón por la que PlayStation ha hecho el cambio más radical

PlayStation ha confirmado oficialmente que el esperado próximo título de Insomniac Games, Marvel’s Wolverine, llevará el nombre de Marvel: Lobezno en España. Esta confirmación representa un hecho poco habitual en la industria de los videojuegos, donde normalmente los títulos se mantienen en su idioma original. En este caso, se ha decidido traducir el nombre del icónico mutante de Marvel al castellano, respetando así la tradición de los cómics de los X-Men (La Patrulla X en España), donde Wolverine siempre ha sido conocido como Lobezno.

Junto al anuncio del nombre, PlayStation España ha presentado el primer arte oficial del juego traducido al castellano, mostrando una imagen del personaje emblemático y un estilo visual que mantiene la identidad de la saga de Insomniac Games. La compañía también aprovechó para recordar que el título será exclusivo de PlayStation 5, y su lanzamiento está programado para otoño de 2026.

Esto marca la continuación de la colaboración entre Marvel e Insomniac Games, después del éxito de anteriores títulos como Marvel’s Spider-Man, que se convirtieron en referencias de calidad tanto en narrativa como en jugabilidad dentro de los videojuegos basados en superhéroes.

Uno de los juegos más esperados

Marvel: Lobezno se perfila como uno de los títulos más esperados del próximo año, especialmente para los aficionados de los videojuegos de superhéroes y los seguidores del universo Marvel. El personaje de Lobezno es uno de los más icónicos de la saga X-Men, reconocido por sus garras retráctiles de Adamantium, factor de curación y carácter indomable.

El anuncio de Insomniac Games promete trasladar estas características al mundo de los videojuegos con un enfoque narrativo profundo y mecánicas de combate innovadoras, siguiendo la línea de realismo y fluidez que caracterizó sus anteriores trabajos.

A diferencia de los títulos de Spider-man, Marvel: Lobezno no contará con un mundo abierto extremadamente grande, como lo es Nueva York, sino que, se rumorea, que el juego tendrá distintas ubicaciones que se ajustan a las necesidades y habilidades del mutante, como Madripoor y Avalon (ciudades ficticias) y Alaska y Japón.

A juzgar por la demostración de juego ambientada en Madripoor, Lobezno podrá explorar libremente los mundos centrales. Además, habrá un enfoque en el desplazamiento (escalar con garras, parkour ligero, trepar árboles, correr por paredes).

El arte y el primer tráiler del juego se mostraron durante el último State of Play, ofreciendo a los jugadores un adelanto de la atmósfera, la estética y la narrativa que se esperan del juego. Aunque todavía se desconoce la trama completa y las posibles mecánicas de juego adicionales, la comunidad ya ha mostrado un gran entusiasmo.