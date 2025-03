¡Vengadores reuníos! Marvel anuncia por sorpresa los superhéroes que aparecerán en ‘Avengers: Doomsday’

Falta todavía más de un año para que podamos ver Avengers: Doomsday, pero al contrario del habitual secretismo dentro de sus rodajes, en esta ocasión Marvel parece haber puesto todas las cartas encima de la mesa anunciando a golpe y platillo, la lista de superhéroes que se enfrentarán al Dr. Doom. ¿Podrá esta mezcla de viejos y nuevos Vengadores hacer frente al villano al que dará vida Robert Downey Junior? Los resultados futuros de su taquilla y su desempeño frente a la crítica serán determinantes para asegurar la continuidad del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

El equipo de Kevin Feige ya no quiere experimentos ni riesgos en su estrategia de estrenos. Por eso, la idea pasa por devolver la esperanza total al corazón de los marvelitas con dos regresos cruciales anunciados el pasado verano. Por un lado, la vuelta crucial del dúo formado por los directores Joe y Anthony Russo. Responsables entre otras de Capitán América: Civil War y sobre todo, de los dos largometrajes más relevantes en la historia de la casa de las ideas; Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame. A Marvel no le ha ido excesivamente bien sin este binomio de hermanos y del mismo modo, a los Russo no les ha funcionado eso de alejarse del género que les consagró en Hollywood. El último de sus fracasos lo ha sufrido Netflix con la cinta más cara de la historia de la compañía, Estado eléctrico. Pero por otro, Avengers: Doomsday traerá el regreso del actor más carismático de la saga. Downey Junior será ahora el gran rival a batir y entendemos que de alguna forma, se librará de un plumazo de la amenaza de Kang el conquistador, quien iba a ser «el próximo Thanos» en esta nueva era. La última novedad del proyecto acaba de anunciarse hace escasas horas y de forma completamente sorprendente sin esperar a ningún evento especial. A continuación, repasamos toda la lista de superhéroes y actores que defenderán la tierra de este nuevo, poderoso e inteligentísimo malvado.

¡Vengadores reuníos!

A través de una retransmisión en vivo desde las redes sociales de la marca, Marvel Studios ha dejado a los fanáticos de todo el mundo con la boca abierta, al anunciar poco a poco, toda la serie de rostros que de alguna forma u otra, aparecerán en Avengers: Doomsday. Los nombres elegidos por los Russo son los siguientes:

Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm, debutará este verano en Los cuatro fantásticos: Primeros pasos), Anthony Mackie (Sam Wilson, el nuevo Capitán América) Sebastian Stan (Soldado de Invierno) Letitia Wright (Shuri, la hermana de T’Challa), Wyatt Russell (U.S.Agent), Tenoch Huerta (Namor), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Simu Liu (Shang Chi), Florence Pugh (Yelena Belova, la nueva Viuda Negra), Kelsey Grammer (Bestia en las primeras películas de X-Men), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramírez (Joaquín Torres, el nuevo Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm, la Antorcha humana), David Harbour (Guardián Rojo), Winston Duke (M’Baku, Black Panther), Hannah John-Kamen (Fantasma), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (El profesor Charles Xavier en los X-Men) e Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (el primer Rondador nocturno del cine), Channing Tatum (apareció como Gambito en Deadpool y Lobezno) y Pedro Pascal (Reed Richards) y por último, Robert Downey Junior, quien mirando a cámara nos manda callar y termina el directo. El vídeo compartido por Marvel se ha ido actualizando cada pocos minutos, revelando nuevos nombres apuntados en las típicas sillas de los rodajes. Algo un tanto excesivo, pues el vídeo en cuestión ha durado unas cinco horas.

Desconocemos si en esta lista definitiva falta algún nombre clave. Seguramente los realizadores se guardan más de una sorpresa bajo la manga. Sorprende la segunda oportunidad a algunos personajes que no funcionaron, como el héroe asiático que protagonizó Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, Namor y la nueva Black Panther, Wright, quienes firmaron una de las peores entregas del universo del estudio, con Black Panther: Wakanda forever. La aparición de Grammer y demás miembros originales de las cintas de X-Men ha descolocado a todos.

¿Cuándo se estrena?

Avengers: Doomsday llegará a los cines el próximo 30 de abril de 2026, mientras que la secuela Avengers: Secret Wars aterrizará en la cartelera el 7 de mayo de 2027. Mucho antes de la reunión de los Vengadores, tendremos por el camino un par de estrenos realmente importantes en el futuro económico de la saga.

Thunderbolts, esa especie de «Escuadrón suicida» de Marvel, aparecerá por la cartelera el 30 de abril y como ya hemos señalado anteriormente, el reboot de Reed Richards y compañía será el gran blockbuster estival, compitiendo directamente con otro reboot: El Superman de James Gunn (11 de julio).