Los meteorólogos alertan de un fenómeno sin precedentes que se extiende por España: avisos por tormentas secas y fuertes rachas de viento

Un fenómeno sin precedentes que se extiende por España activa las alertas de los meteorólogos, avisos por tormentas secas y fuertes rachas de viento pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento del verano en el que el calor no es el único enemigo. Con unas temperaturas que están por encima de lo que sería habitual, las consecuencias pueden acabar siendo terribles, con una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo esenciales.

Estaremos ante unos cambios que pueden convertirse en el peor enemigo posible de unos días en los que nos esperan más de una sorpresa inesperada. Sin duda alguna, vamos a tener por delante una serie de avisos que debemos seguir al pie de la letra. De tal forma que vamos a conseguir estar muy pendientes de una situación que puede acabar siendo clave en todos los sentidos. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical que puede acabar siendo el que nos invite a un importante cambio de planes que debemos tener en consideración.

Los meteorólogos alertan de este importante fenómeno

Los expertos de El tiempo, no dudan en darnos una serie de advertencias que ponen los pelos de punta y pueden alejarnos de lo que acabará siendo esencial. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que vamos a poner sobre la mesa una serie de situaciones que nos van a afectar de lleno.

Es momento de estar muy pendientes de algunos cambios que pueden acabar siendo claves para poder determinar qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en las que todo es posible. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por una serie de situaciones que serán las que nos marcarán desde cerca.

Con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán en estos días que tenemos que empezar a visualizar un destacado cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañe en unos días en los que todo puede acabar siendo posible.

Los expertos no dudan en lanzar una serie de advertencias que pueden acabar siendo claves en unas jornadas en las que el mal tiempo se acabará convirtiendo en toda una realidad, aunque de forma puntual y coronando una ola de calor que causará estragos.

Avisos por tormentas secas y fuertes rachas de viento

Los avisos por tormentas secas y fuertes rachas de viento acabarán siendo una dura realidad para aquellos que aprovechan estos días de vacaciones. Será el momento de empezar a tener en consideración una serie de novedades en las que todo puede ser posible.

Tal y como nos explican los expertos de la El tiempo: «A pesar de que la estabilidad es casi total en España y que la ola de calor es la protagonista, en las últimas horas la actividad convectiva ha ido aumentando. El jueves ya se produjeron tormentas por la tarde en el entorno de las Béticas que dejaron poca lluvia y algunas rachas de viento fuerte. Durante las tardes del fin de semana, las tormentas irán ganando terreno por el centro y norte peninsular. En su mayoría serán tormentas secas o con poca precipitación e irán acompañadas de fuertes rachas de viento y aparato eléctrico. Esto aumentará el riesgo de incendios en gran parte del país».

Siguiendo con la misma explicación: «De esta manera, se desarrollarán nubes de evolución en amplias zonas del interior peninsular, sobre todo en el entorno de los sistemas de montaña y de ahí, se formarán algunas tormentas. Se espera que estas tormentas sean en general aisladas y débiles y su mayoría dejarán poca o nula precipitación, lo que denominamos tormentas secas. Estas tormentas secas pueden ser localmente muy fuertes y principalmente dejarán fuertes rachas de viento, sin descartar algún reventón y también mucho aparato eléctrico. Por este motivo también el riesgo de incendio aumenta durante el fin de semana. Será extremo en casi todo el interior peninsular».

Las tormentas irán ganando terreno en esta recta final del fin de semana: «El domingo destacarían en las montañas del norte y noreste. Este día las más fuertes se esperan en Pirineos, el sur del sistema Ibérico y de nuevo en las serranías del noreste de Castilla-La Mancha. En relación con las tormentas, la actividad convectiva continuará por las tardes e incluso podría extenderse a más zonas. El lunes se formarían en la Cantábrica, el sistema Ibérico y Pirineos, afectando a otras zonas de Navarra, La Rioja, Aragón y el interior de Cataluña y Castellón. De cara al martes y miércoles se producirían un aumento en la extensión. A pesar de que la incertidumbre aumenta, a día de hoy no se descarta que se formen tormentas en el entorno de las principales cordilleras y también en ambas mesetas».