Alonso explica el porqué de su bajón: «Los demás van mejorando y yo no necesito tanto para dar el 100%»

Fernando Alonso confirmó después de la clasificación del Gran Premio de Holanda su pronóstico de este viernes tras quedarse a 87 milésimas del McLaren de Lando Norris. El piloto español rebajó la emoción asegurando que aún seguían muy lejos de los papaya y si eso competirían este sábado contra el resto de equipos de arriba. Así ha sido. Décimo y con visos de puntuar en un circuito muy complicado en el que adelantar como el de Zandvoort.

«Seguramente rodamos con menos gasolina que los coches de ayer. Necesitamos siempre el 100%, el resto algo de práctica para alcanzar su punto. Yo tengo la experiencia de conocer los circuitos y el coche rápidamente. No necesito tantísimo tiempo para darlo todo. Los demás acaban mejorando y mejorando. Al final, décimo, que es el objetivo todos los fines de semana. A ver si mañana sacamos puntos», comenzó.

«Hemos sacado alguna lección de los neumáticos. Tenemos dos duros para mañana. Intentaremos aprovechar esa ventaja si la carrera va a dos paradas. Si es a una, estamos igual que los demás», explicó. «Esperaba muchas dificultades, pero normal que venda que estemos entre los tres o cuatro primeros el viernes. Ya se sabía que no íbamos a luchar con los top», dijo, confirmando su pronóstico del viernes.

Alonso remará solo por su equipo

«No tenemos nada claro. Iremos a la carrera con la mira abierta y a ver como van las primeras vueltas y tomar una decisión», finalizó, acerca de la estrategia de Aston Martin en función de a cuantas paradas se corra en la carrera de este domingo en Zandvoort en el Mundial de Fórmula 1 2025 (15:00 horas). Alonso tendrá que remar prácticamente en solitario por todo su equipo tras el accidente de su compañero Lance Stroll en la Q1 que le situó en la última posición de la parrilla.