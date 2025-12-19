Toda la verdad sobre por qué hay espejos de los ascensores: los expertos lo aclaran

Los expertos aclaran el motivo por el que hay espejos en los ascensores, algo que quizás nos costará creer o descubrir. Este elemento que se ha convertido en uno de los básicos que no podemos dejar escapar en estos días en los que realmente todo puede ser posible. Es hora de conocer uno de los elementos en los que quizás no nos habíamos fijado hasta la fecha. Los expertos han decidido aclarar algo que quizás no sabías y que puede ser esencial.

Los ascensores son espacios pequeños que pueden acabar de darnos algunos elementos que sin esenciales en estos días que tenemos por delante. Podemos usarlos cada día teniendo en cuenta un detalle que seguro que usamos en estas fechas. Un buen aliado de un secreto o una verdad que nos puede alejar de lo que nos imaginaríamos hasta la fecha. Los ascensores pueden acabar siendo lo que nos darán una sorpresa inesperada al tener incluido un detalle que, sin duda alguna, puede despertar una incógnita que hasta ahora no sabíamos. Estos elementos que parecen de decoración tienen una función secreta que los expertos aclaran.

Los expertos lo aclaran

Los ascensores nos hacen la vida más fácil. Los edificios los han ido incorporando poco a poco. Desde hace unas décadas no hay edificio de nueva construcción que no tenga un ascensor que permite la conectividad entra plantas y evita unas escaleras que para algunos son imposibles de subir.

La comodidad de subir la compra con este elemento que nos permite movernos más por menos. Todo es posible, con la ayuda de algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar. Tener un elemento común en todos los ascensores no es casualidad.

Desde hace unos años disponen de un detalle que nos permite hacer ese viaje de segundos arriba o abajo en compañía de nuestro propio reflejo y de las personas que tenemos por delante. Son días de aprovechar al máximo determinados detalles que, sin duda alguna, puede acabar generando algunos elementos que pueden ser esenciales.

Los espejos de los ascensores son casi siempre iguales, por lo que, quizás habrá llegado el momento de saber por qué los ascensores acabarán teniendo este detalle que puede ser uno de los que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Este es el motivo por el que se colocan espejos en los ascensores

Nos cuesta ver un ascensor o subir a uno de ellos sin esos espejos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede llegar. Son días de conocer un poco más el motivo por el que los espejos están en los ascensores y no es para peinarnos cada mañana o comprobar el maquillaje.

Los expertos de Fainascensores nos explican desde su blog: «Este fue el motivo principal por el que las empresas empezaron a añadir cristales. Los ascensores tienen espejos porque permiten ver lo que hacen todos tus compañeros de viaje en el ascensor. Por eso resultan muy útiles para detectar robos o predecir asaltos y, además, ofrecen mayor seguridad al disuadir a las personas a llevar a cabo contactos físicos indeseados o perpetrar actos de vandalismo. El propio reflejo hace que nos sintamos observados y -en consecuencia- inhibidos. ¡Está comprobado que las personas que se sienten vigiladas tienden a comportarse mejor!».

Siguiendo con la misma explicación: «Además, también hay espejos en los ascensores para aumentar la sensación de amplitud y profundidad del ascensor, lo que reduce notablemente el nivel de ansiedad de las personas claustrofóbicas y por consiguiente buena parte del miedo a los ascensores de algunos usuarios. De hecho, con un solo espejo el espacio real parece ¡el doble de grande!».

También posee un elemento práctico que debemos tener en cuenta: «Las escaleras constituyen un auténtico obstáculo para las personas que se desplazan en silla de ruedas. Ahora bien, el tamaño del ascensor puede suponer otra barrera que impide la libertad de movimiento del usuario. Ahí entra en juego el espejo de la cabina: permite ver lo que tenemos detrás y, por tanto, maniobrar o incluso retroceder y salir cómodamente del ascensor sin necesidad de tener que girar la silla. Pero las ventajas no son solo para los usuarios de sillas de ruedas. Los espejos también aumentan la maniobrabilidad y calidad de viaje de aquellos viajeros que llevan un carrito de bebé o que transportan un objeto voluminoso. Y, por supuesto: ¡tener un mayor campo de visión evita accidentes!».

También tiene un uso práctico este espejo: «Por último, los espejos de un ascensor también amenizan los viajes y nos ayudan a no aburrirnos mientras viajamos en cabina. Usuarios en todo el mundo los emplean para acicalarse antes de salir de casa o al llegar, retocarse el peinado, el maquillaje o hacerse selfies. ¡Las redes sociales están llenas de fotos frente al espejo del ascensor!».