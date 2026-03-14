Esto es lo que tienes que hacer con la planta del dinero para que resista toda la primavera

La planta del dinero es una de las más populares del mundo, muy fácil de identificar por sus hojas carnosas, redondeadas, y de un color verde intenso. Una de sus principales características, más allá de los bordes dentados, es que pueden almacenar agua, lo que le permite sobrevivir en épocas de sequía. Además, durante determinadas épocas del año, como la primavera, la planta del dinero puede producir pequeñas flores violetas o blancas. Puede alcanzar los 30 centímetros de altura, especialmente en climas cálidos y húmedos.

Una de las primeras preguntas que surgen respecto a su cuidado es si se debe colocar en el interior o en el exterior. Pues bien, los jardineros son muy claros al respecto: se adapta muy bien en ambas condiciones, siempre y cuando reciba luz indirecta pero brillante. En interiores, lo mejor es colocar la planta cerca de una ventana, mientras que en el exterior debe estar en un lugar protegido del viento y del sol directo.

Cómo cuidar la planta del dinero esta primavera

El nombre «planta del dinero» resulta muy llamativo, y proviene de la antigua creencia de que puede atraer abundancia y prosperidad. Este simbolismo se ha transmitido de generación en generación, hasta el punto de convertirse en un regalo habitual entre amigos y familiares. Aunque no existe ninguna científica que respalde esta creencia, muchas personas siguen cultivando la planta del dinero con la esperanza de mejorar su economía, especialmente en primavera, la estación del año vinculada con el crecimiento y la floración.

Uno de los aspectos más importantes para que crezca sana y fuerte es la luz. En esta época del año, especialmente tras el comienzo del horario de verano, los días son más largos y aumenta la intensidad lumínica, lo que favorece su desarrollo. Lo más recomendado según los expertos es colocarla en un lugar donde reciba mucha luz natural, pero sin sol directo. Asimismo, se debe girar la maceta cada dos semanas para evitar que la planta se incline hacia la fuente de luz.

En cuanto al riego, la planta del dinero necesita más agua durante la primavera. Sin embargo, es fundamental no excederse con el riego, ya que el exceso de humedad puede provocar que las raíces se pudran. Para no cometer errores, antes de regar hay que comprobar la tierra; sólo si la capa superior del sustrato está seca al tacto es momento de añadir agua. En líneas generales, durante los meses más cálidos del año, es suficiente con regar una o dos veces por semana, en función de la ventilación y la temperatura del hogar

Finalmente, el crecimiento de los tallos hace que sea necesario podar la planta entre primavera y octubre, cortando hasta 10 cm para que se vuelva más frondosa y fuerte. Los esquejes se pueden poner en agua hasta que echen raíces, cuidando que no se pudran. Cuando estén listas, sólo hay que trasplantarlas a tierra húmeda durante los primeros días para que se adapten sin problemas. De esta manera, la planta se mantiene saludable, y además se pueden multiplicar los ejemplares de manera sencilla y natural.

Con un riego equilibrado, una poda periódica y un sustrato adecuado, la planta del dinero puede mantenerse sana y con un aspecto exuberante durante toda la primavera.

El mejor abono casero

«Esto ya lo hacía mi bisabuela Francisca, y así este truco fue pasando de mano en mano a lo largo de mi familia hasta llegar a mi saber. En un cubo o una olla vieja toda la hierba silvestre, tallo, flor y raíz incluidas. No pasa nada si cae al perol algo de tierra u hojas secas. Todo nos vale para esta pócima secreta. Añade agua hasta cubrir la hojarasca. Yo le pongo unos cinco litros y ahora pásale la mini pymex, la batidora, hasta conseguir un zumo natural de clorofila pura. Una vez lista, rebaja cada litro en unos ocho litros de agua. Así, este ungüento te dará para hasta cuarenta litros de abono. Y ahora pues, a regar sin mesura.

Las ventajas que esto tiene son inconmensurables: no es tóxico, no pasa nada si te pasas, ya que la tierra desecha los nutrientes que no necesita, no lleva químicos y puedes usarlo una vez cada quince días durante toda la vida. Y no pasa nada si tu mascota lo ingiere o lo huele por error. A diferencia de los abonos industriales, no quema la raíz y no la satura, sino que fortalece el tronco y las hojas desde adentro.

Además, a los bichitos y a las plagas no les gusta la concentración de azufre que desprende al batirlo. En el caso de la planta del dinero, tenla donde le dé mucha luz, pero no sol directo, porque aunque sus hojas son muy resistentes, el «Lorenzo» las quema».