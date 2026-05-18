El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, y el diputado del Partido Popular (PP), Jaime de los Santos, han tenido un encontronazo a través de las redes sociales, después de que el dirigente del PSOE comentara una entrevista de De los Santos en la que este aseguraba que se puede ser «gay, feminista y de derechas». Barbón ha puesto en duda lo «coherente» de estas palabras, a lo que su rival político ha contestado haciendo hincapié en la relación de amistad del socialista con miembros de su formación investigados por corrupción, como José Luis Ábalos.

«No había leído estas declaraciones. Sin duda se puede ser gay y de derechas –es evidente–, pero no sé si es coherente apoyar opciones políticas que te niegan tus derechos, los recurren al Tribunal Constitucional y pactan, con la extrema derecha, su derogación», escribió Adrián Barbón el domingo en su cuenta de X, citando una publicación del dirigente e historiador de arte, con el siguiente titular. «Se puede ser gay, feminista y de derechas, por supuesto».

Minutos después, Jaime de los Santos se hacía eco de la publicación del presidente de Asturias y le contestaba, citándole. «Lo sorprendente, Sr. Adrián Barbón, es que siga usted militando en un partido cuyos últimos secretarios de organización están siendo investigados por corrupción y uno de ellos, su amigo Ábalos, además de seguir en la cárcel, es un putero», le dedicó, deslizando en el mismo mensaje que «quizá sea porque está usted a sus anchas…».

Lo sorprendente, sr. @AdrianBarbon, es que siga usted militando en un partido cuyos últimos secretarios de organización están siendo investigados por corrupción y uno de ellos, su amigo Ábalos, además de seguir en la cárcel es un putero. Quizá sea porque está usted a sus anchas… https://t.co/kEpT4AZba1 — Jaime M. de los Santos (@DELOSSANTOSLEAL) May 17, 2026

Este no ha sido el único rifirrafe que han mantenido Jaime de los Santos y Adrián Barbón en los últimos días. El vicesecretario de Igualdad y Educación del PP, junto al presidente de los populares en Asturias, Álvaro Queipo, acusaron el viernes a Barbón, presidente del Principado, de buscar de forma deliberada la creación de «conflictos artificiales» e «inventados» con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el único objetivo de «eludir sus propias responsabilidades» de gestión.

De los Santos acusó a Barbón de ser un «impertinente» por intentar levantar «cortinas de humo» criticando el viaje institucional de Ayuso a México para «tapar las vergüenzas» del Gobierno de Pedro Sánchez. «Lo que debería hacer el señor Barbón es imitarla bajando impuestos en una tierra donde a los ciudadanos se les arrincona con una de las presiones fiscales más altas del país», aseguró el dirigente del PP.

«Cuando uno ha sido elegido presidente de una comunidad autónoma tiene la responsabilidad permanente de desgastarse para que quienes no se desgasten sean los ciudadanos», añadió De los Santos, a lo que Queipo subrayó que Barbón usa la red social X para alimentar controversias «totalmente artificiales» y evitar dar explicaciones sobre asuntos críticos en el Principado de Asturias.