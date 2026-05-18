El nombre de Shakira en los últimos años inevitablemente ha estado asociado a un conflicto fiscal con Hacienda que ha acabado siendo muy mediático. Sin embargo, ocho años después, la cantante ha ganado la batalla contra Hacienda y este organismo le va a tener que devolver 60 millones de euros.

Ahora, la cantante además de sus éxitos en el mundo de la actuación también celebra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirma que la batalla legal que durante años mantuvo con la Agencia Tributaria ha terminado.

Todo esto ha pasado después de que Shakira se sentara en el banquillo acusada de un delito fiscal contra la Agencia Tributaria y llegara a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en noviembre de 2023 con el que reconocía que había cometido seis delitos de fraude fiscal entre 2012 y 2014, por lo que evitó la celebración del juicio abonando una cantidad cercana a los 25 millones de euros No obstante, la Justicia ha dado la razón a la cantante colombiana.

«Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio. Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto», ha declarado la cantante tras la sentencia.

Shakira ha lamentado que aún así, se le haya «tratado como culpable»: «Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes».

«Hoy esa narrativa cae, y lo hace con la fuerza de una sentencia. Mi mayor deseo es que este fallo sienta un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional. A ellos va dedicada esta victoria», ha apuntado.

Por su parte, el abogado que ha defendido a la cantante durante todo este proceso, José Luis Prada, socio director de Prada Tax Advisors, ha señalado que esta resolución «llega tras un calvario de ocho años que ha supuesto un desgaste inaceptable, reflejo de una práctica administrativa poco rigurosa».

«Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse. Por eso, supone un alivio inmenso y un profundo orgullo comprobar el rigor e independencia de nuestros tribunales y nos reconforta constatar que, frente a posiciones administrativas inaceptables, podemos confiar en una Justicia que funciona de verdad y asegura la prevalencia de la ley», ha puntualizado el abogado.

Devolución a Shakira de los 60 millones retenidos

La agencia de representación de la cantante, Artist Publicist, también ha criticado que, bajo el amparo de unas obligaciones tributarias que la Justicia ha demostrado que «jamás existieron», Hacienda «ha mantenido retenidos de forma indebida durante años 60 millones de euros correspondientes, precisamente, al capital de trabajo» de la gira mundial de 2011 y los gastos de la misma.

La sentencia de la Audiencia Nacional, que es susceptible de recurso de casación en el plazo de 30 días desde el siguiente al de su notificación, decreta la devolución a Shakira de la cuota tributaria ingresada y el pago de los intereses compensatorios que procedan legalmente.