Bizum inicia de forma gradual el pago en comercios físicos desde este lunes, 18 de mayo, en función de las entidades de las que sean clientes los usuarios y comercios.

Por tanto, esto significa que no todos los usuarios ni comercios tendrán acceso al pago presencial con Bizum a la vez ni desde el primer día, ya que esto dependerá de cada entidad bancaria.

En concreto, el pago presencial con Bizum estará disponible a través de dos canales: las propias aplicaciones de algunos bancos y el monedero Bizum Pay. De esta forma, cada entidad bancaria decidirá a través de qué canal pondrá a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar presencialmente con Bizum, ya sea uno de los dos o ambos.

La aplicación comenzará a desplegarse entre «grupos reducidos de usuarios» a partir de hoy. La intención es abrirla al público general próximamente, pero sin fecha establecida.

Los riesgos del pago con Bizum en comercios

Así, los comercios tendrán la posibilidad de explorar otro método de pago, cada vez más popular y usado por los clientes, no obstante, esto puede conllevar una serie de riesgos. En este caso, una de las situaciones que más se repiten tiene que ver con las solicitudes de dinero. Mucha gente sigue asociando Bizum con recibir, cuando en realidad también permite pedir pagos. Y ahí está el error, ya que si no se mira bien, es fácil aceptar una operación pensando que se va a cobrar algo, cuando en realidad se está enviando dinero.

Otro caso que se está viendo con frecuencia es el de ingresos inesperados. De repente aparece un Bizum en la cuenta y, poco después, alguien contacta para pedir que se devuelva porque ha sido un error. La reacción habitual es actuar de buena fe y devolverlo sin pensarlo demasiado.

El problema es que, en algunos casos, ese dinero puede venir de cuentas comprometidas o formar parte de un fraude más complejo. Y devolverlo sin comprobarlo puede meterte en una situación complicada, incluso sin que seas consciente de ello.

Por eso, ahora que vamos a aumentar el uso de Bizum cuando compremos en las tiendas, una de las recomendaciones que más se repite es sencilla: si llega dinero que no esperabas, lo mejor es no tocar nada y consultar primero con el banco. Puede parecer exagerado, pero en este tipo de situaciones es mejor perder unos minutos que exponerse a algo más serio.