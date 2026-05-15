Bizum comenzará la próxima semana a desplegar su plan para que los comercios físicos españoles puedan cobrar a sus clientes a través del móvil. No obstante, la aplicación de este proyecto se hará de forma gradual y dependerá de la entidad bancaria que tenga cada uno de los usuarios y los establecimientos.

Es decir, este plan de Bizum no se va a poder aplicar a todos los clientes ni a todos los comercios, sino que dependerá del banco al que pertenezcan cada uno de ellos, pues no todas las entidades se han prestado a participar en este despliegue.

De la misma manera, tampoco estará disponible para todos a partir del lunes, pues la idea es llevar a cabo una implantación gradual en todos los comercios en los que sea posible.

Bizum y los comercios

En concreto, fuentes de EP aseguran que la tecnológica comenzará ya la próxima semana el despliegue. El pago presencial con Bizum estará disponible a través de dos canales:

Las propias aplicaciones de algunos bancos

El monedero Bizum Pay

Con todo, cada entidad decidirá a través de qué canal pondrá a disposición de sus clientes la posibilidad de pagar presencialmente con Bizum, ya sea uno de los dos o ambos.

De esta forma, la aplicación comenzará a desplegarse entre «grupos reducidos de usuarios» la próxima semana. La intención es abrirla al público general próximamente, pero sin fecha establecida por el momento.

Así, los comercios tendrán la posibilidad de explorar otro método de pago, cada vez más popular y usado por los clientes. Sin embargo, tal y como ha informado OKDIARIO, hay expertos que señalan que este despliegue puede conllevar una serie de riesgos.

Una de las situaciones que más se repiten tiene que ver con las solicitudes de dinero. Mucha gente sigue asociando Bizum con recibir, cuando en realidad también permite pedir pagos. Y ahí está el error ya que si no se mira bien, es fácil aceptar una operación pensando que se va a cobrar algo, cuando en realidad se está enviando dinero.

Otro caso que se está viendo con frecuencia es el de ingresos inesperados. De repente aparece un Bizum en la cuenta y, poco después, alguien contacta para pedir que se devuelva porque ha sido un error. La reacción habitual es actuar de buena fe y devolverlo sin pensarlo demasiado.

El problema es que, en algunos casos, ese dinero puede venir de cuentas comprometidas o formar parte de un fraude más complejo. Y devolverlo sin comprobarlo puede meterte en una situación complicada, incluso sin que seas consciente de ello.

Por eso, ahora que vamos a aumentar el uso de Bizum cuando compremos en las tiendas, una de las recomendaciones que más se repite es sencilla: si llega dinero que no esperabas, lo mejor es no tocar nada y consultar primero con el banco. Puede parecer exagerado, pero en este tipo de situaciones es mejor perder unos minutos que exponerse a algo más serio.