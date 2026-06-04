No fue un partido, fue un simulacro. Un ensayo insípido y fallido en el que España, plagada de suplentes y de los jugadores del grupo de apoyo, no fue capaz de ganar a Irak, aunque eso era lo de menos. La selección de Luis de la Fuente no encontró ni el fútbol ni la intensidad necesaria para competir, quién sabe si por el miedo a lesionarse en el césped de Riazor, que no estaba ni mucho menos tan mal como lo pintaba.

De la Fuente hizo cosas raras en el once. Rotó, eso era obvio, pero puso a jugar a dos futbolistas que ni siquiera están en la lista de los 26 que irán al Mundial: Jon Martín y Marc Bernal. Difícil de entender cuando hay tan poco tiempo para preparar la cita mundialista. También estaba Joan García de portero, quizá para proteger al titularísimo Unai Simón de debates bizantinos. Del once de España apenas Laporte podía considerarse entre los del once de gala.

Jugaban, por ir aterrizando, los siguientes once muchachos: Joan García; Porro, Jon Martín, Laporte, Grimaldo; Marc Bernal, Gavi, Dani Olmo; Ferran, Baena y Borja Iglesias. Enfrente la endeble y exótica selección de Iraq, que también estará en el Mundial interminable. Sonó el himno español en Riazor entonado por gaiteros y coreado por la grada y empezó el fútbol.

Tardó España en cogerle el aire al duelo ante una Irak que salió disciplinada. Hubo que esperar al minuto 7 para que Álex Baena tuviera la primera ocasión en un disparo venenoso dentro del área que se coló entre las piernas de un rival y lo sacó con una mano imposible el meta Basil.

Dominaba España, aunque nuestro juego adolecía de ritmo y eso facilitaba las tareas defensivas en las que se afanaba Irak. Marc Bernal, que no irá al Mundial, lucía por encima del resto y manejaba el juego con firmeza y estilo. Ahí hay un futbolista. Al loro, que diría Laporta.

Ferran pega primero

Hubo que esperar un cuarto de hora para que nuestra selección hiciera el primero. Fue una recuperación en campo propio de Dani Olmo, que arrancó la contra. Dio un pase diagonal hacia Borja Iglesias, que dio una asistencia ciega al abrirse de piernas y dejar que el balón corriera hacia Ferran Torres. El extremo del Barça condujo el balón sin que nadie le encimara, se metió en el área y sacó un disparo cruzado al que respondió tarde y mal Basil. Pues eso, España se adelantaba ante Irak. Botaba Riazor.

El partido, no se vayan a creer, era como la programación de La 1: no valía gran cosa. Encima se animaron los visitantes con un gol entre el churro y la cantada de Joan García. Salih se sacó un disparo sin querer desde la banda izquierda, la pelota se envenenó, pilló descolocadísimo al portero del Barcelona que intentó sacar la pelota a mano cambiada. Nunca lo hiciera. Irak logró el empate casi sin quererlo. España seguía demasiado despistada, destensada y un pelín dormida.

El partido se nos enredó. Vimos un par de amarillas, primero Bernal y Gavi después. En el 39 de nuevo Ferran se asomó al gol tras una recuperación en la frontal que abrochó con un venenoso disparo que escupió el travesaño. Fue la última ocasión antes de irnos al descanso.

España se atasca

Del que regresamos con cinco cambios en España. Fuera Laporte, Grimaldo, Borja Iglesias, Dani Olmo y Ferran. Dentro Eric García, Jesús Rodríguez, Yeremi Pino, Sergi Gómez y Gonzalo García. El segundo tiempo siguió la aburrida senda del primero. Tantos cambios, tanto miedo a hacerse pupa y el Mundial tan cerca eran coartadas creíbles y de peso no como las de la fontanera del PSOE.

Tres cambios más en el 60: Pubill, Javi Guerra y Turrientes por Bernal, Gavi y Jon Martín. Y luego entró Mikel Merino, necesitado de minutos y rodaje, por Álex Baena. Del partido ni puedo ni quiero contarles gran cosa. Es que no me gusta mentir. El infumable carrusel de cambios afeó un duelo que nunca fue demasiado atractivo. Irak metió a siete jugadores de golpe. No había ritmo ni juego ni nada.

Dos cambios más en España: Leo Román y Javi Rodríguez por Joan y Pedro Porro. Pues nada, once cambios. Ustedes me perdonarán, pero esto no es serio. Los minutos caían tan lentos como el juego de España. Por suerte ya transitábamos por el 80. Los diez postreros fueron igual de insípidos que los anteriores, así que nuestra selección cerró el primer amistoso previo al Mundial con un triste 1-1 ante Irak del que apenas se pueden sacar conclusiones.