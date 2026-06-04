Todos quieren a Gonzalo

El futuro de Gonzalo García está decidido. Salvo giro inesperado, el delantero no formará parte de la plantilla del Real Madrid la próxima temporada. En Valdebebas consideran que ha llegado el momento de que el atacante emprenda una nueva etapa lejos del Santiago Bernabéu y las conversaciones para buscar una salida ya están en marcha.

La situación deportiva ha terminado siendo determinante. El regreso de Endrick, unido a la enorme competencia que existe en la parcela ofensiva, reduce todavía más las opciones de que Gonzalo pueda disfrutar de minutos con regularidad. En el club entienden que el delantero necesita jugar y que seguir en la plantilla tendría más inconvenientes que beneficios para su progresión.

Por eso, la decisión está tomada. El Real Madrid escuchará ofertas este verano y espera protagonizar una de las operaciones más importantes del mercado en lo que respecta a los jóvenes talentos de la cantera blanca.

Media Europa quiere a Gonzalo

Lo que no le faltan al delantero son pretendientes. El espectacular rendimiento que ha mostrado cada vez que ha tenido oportunidades en el primer equipo ha despertado el interés de numerosos clubes tanto dentro como fuera de España.

En la Liga son varios los equipos que siguen muy de cerca su situación. Getafe, Villarreal, Valencia o Real Sociedad, entre otros, llevan meses monitorizando la evolución del atacante y consideran que puede convertirse en una de las grandes oportunidades del mercado nacional.

Sin embargo, la competencia más fuerte llega desde el extranjero. La Premier League ha preguntado por él en varias ocasiones y tanto en Italia como en Alemania existen clubes dispuestos a realizar una apuesta importante. Entre ellos destaca el Borussia Dortmund, un especialista en desarrollar jóvenes talentos y uno de los equipos que más interés ha mostrado en las últimas semanas. La sensación en el mercado es que Gonzalo tiene cartel y no le faltarán opciones para elegir destino cuando llegue el momento de tomar una decisión definitiva.

El Real Madrid pone precio

En cualquier caso, el Real Madrid no tiene ninguna intención de regalar a uno de los futbolistas con mayor proyección de su cantera. La valoración interna del club es muy elevada y en Valdebebas entienden que el rendimiento del delantero justifica una operación importante. Por ello, la entidad madridista ha fijado una cifra de referencia de 60 millones de euros para aquellos clubes que quieran adquirir el 100% de sus derechos.

El aval de Gonzalo es difícilmente discutible. El delantero llega después de conquistar la Bota de Oro en el último Mundial de Clubes y de demostrar cada vez que ha tenido minutos con el primer equipo que tiene gol, personalidad y capacidad competitiva para responder en los escenarios más exigentes.

Cuando ha jugado en su posición natural, dentro del área, ha respondido con tantos. Por eso, en el Real Madrid consideran que cualquier club que quiera llevarse definitivamente al jugador deberá realizar una apuesta económica importante.

La fórmula Nico Paz

No obstante, existe una segunda vía que cada vez gana más fuerza dentro del club. La dirección deportiva no descarta una fórmula que ya ha utilizado recientemente con otros futbolistas como Nico Paz o Jacobo Ramón. Una operación que permitiría al jugador salir y desarrollar su carrera lejos del Bernabéu sin que el Real Madrid pierda completamente el control sobre su futuro.

La idea consiste en vender únicamente una parte de los derechos del delantero. Por ejemplo, traspasar el 50% de su propiedad por una cantidad cercana a los 30 millones de euros y reservarse una opción de recompra para los próximos años.

Se trata de una fórmula que convence especialmente en Valdebebas porque permite al futbolista crecer con continuidad mientras el club mantiene abierta la puerta a una posible vuelta en caso de explosión definitiva. Y pocos dentro del Real Madrid dudan de que Gonzalo tiene condiciones para convertirse en un delantero de primer nivel.

El sueño de España

Mientras se define su futuro, Gonzalo sigue acumulando experiencias importantes. El delantero se encuentra concentrado con la selección española formando parte del grupo de apoyo diseñado por Luis de la Fuente.

Aunque actualmente está en la prelista para el Mundial y salvo contratiempo de última hora no viajará a Estados Unidos, estos días están sirviendo para que el seleccionador pueda comprobar de primera mano el potencial del atacante.

De hecho, Gonzalo estará convocado para el amistoso frente a Iraq y todo apunta a que dispondrá de minutos. Un partido que podría convertirse en su debut como internacional absoluto con España y en una nueva oportunidad para seguir reivindicándose.

Porque mientras el Real Madrid prepara una salida que parece inevitable, el delantero continúa acumulando argumentos para demostrar que está preparado para competir al máximo nivel. Y eso explica por qué media Europa se ha lanzado a por él.