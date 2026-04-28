Decisión tomada con Gonzalo: saldrá con la opción de volver

El Real Madrid ya ha tomado una decisión con Gonzalo. El canterano apunta a salir este verano en una operación que, salvo giro inesperado, se cerrará por la vía rápida, ya que ofertas tendrá de sobra el delantero. En Valdebebas son conscientes de que es el momento adecuado para tomar esta decisión por una cuestión clave: tiene mercado y mucho.

A Gonzalo le llegarán ofertas importantes, la gran mayoría de equipos de élite tanto españoles como europeos que ven en él una oportunidad de presente y futuro. Su perfil gusta y en el club blanco consideran que puede ser una de las salidas más viables dentro de la planificación deportiva. No todos los jugadores de su situación generan ese interés, y eso pesa en la decisión.

La idea del Real Madrid es clara. No se trata de una venta cualquiera. En los despachos se trabaja en una fórmula que ya se ha utilizado recientemente con futbolistas como Nico Paz o Jacobo Ramón: traspaso con un porcentaje de derechos reservado. Es decir, dejar salir al jugador, pero manteniendo cierto control sobre su futuro en caso de explosión.

El contexto también empuja. Gonzalo García necesita minutos y continuidad, algo que ahora mismo no tiene. Desde la llegada De Arbeloa sus minutos han ido a menos. El último ejemplo fue evidente: contra el Alavés ni siquiera llegó a calentar. Una señal más de que su protagonismo es limitado y de que su progresión puede verse frenada si no cambia de escenario.

Gonzalo asume su salida

Por el momento, desde el Real Madrid no se le ha transmitido ninguna decisión directa sobre su situación. No hay comunicación formal, aunque el mensaje interno está claro. Todas las partes, de hecho, comparten una misma idea: lo mejor para su carrera es salir y competir con regularidad en la élite.

A pesar de ello, dentro del club valoran mucho su actitud. Su comportamiento ha sido intachable desde el primer día. Profesional, comprometido y sin generar ningún problema, Gonzalo ha respondido siempre que se le ha necesitado. Ese factor también influye en que el Real Madrid quiera cuidar la operación y buscar la mejor solución posible para ambas partes.

El verano será largo, pero el escenario está definido. Gonzalo saldrá y lo hará con varias opciones sobre la mesa. Ahora queda elegir bien el destino. Porque talento hay, ofertas también… y el siguiente paso puede marcar su carrera. Eso sí, el Real Madrid tiene claro que no le perderá de vista.